Son Dakika: Fenerbahçe resmen Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı! İşte Parma'nın aldığı bonservis

Fenerbahçe kısa süre önce transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet ettiği Jayden Oosterwolde'yi resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp, 21 yaşındaki sol bekin transferini açıklarken, ödenecek bonservis bedelini de KAP'a bildirdi.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Parma Calcio 1913 S.R.L. kulübüne toplam transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.

"TARAFTARLA BULUŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

İmzaların atılmasının ardından yeni transferimiz Jayden Quinn Oosterwolde de yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stat da buluşmayı dört gözle bekliyorum." diye konuştu.