Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde Avrupa Ligi kura çekiminin ardından Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'nin üst turdaki rakibi belirlendi.
Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Sarı-Lacivertliler, Slavia Prag ile eşleşti.
Fenerbahçe, Play-Off turunda Çekya ekibi Slavia Prag'la eşleşti. Prag, Avrupa'daki gençleri toplayıp, parlatan ve satan bir proje takımı.
Avrupa Ligi grubundan üçüncü olarak gelen Sarı-Lacivertliler, kurada seribaşı olarak yer almadı.
Çek Cumhuriyeti takımlarına rakip olduğu dört Avrupa kupası maçının üçünü kazanan Fenerbahçe (1B), bu galibiyetlerin tamamında kalesini gole kapattı.
Fenerbahçe ilk maçı 17 Şubat 2020 Perşembe günü Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynayacak. Temsilcimiz, 24 Şubat Perşembe günü ise Synot Tip Stadyumu'nda deplasmana gidecek.
İşte UEFA Konferans Ligi play-off turundaki tüm eşleşmeler:
Marsilya - Qarabağ
PSV - Maccabi Tel Aviv
Fenerbahçe - Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse
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