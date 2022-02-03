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Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları - Son Dakika

Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları

03.02.2022 19:17

Son dakika: Beşiktaş, Benfica'ya Gedson Fernandes için 6 milyon euro transfer bedeli ödeyeceğini KAP'a bildirdi. Dünyaca ünlü Portekizli yıldızla, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Fernandes'in sonraki satışından elde edilecek gelir Beşiktaş ile Benfica arasında yarı yarıya paylaşılacak.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın 6 milyon euro transfer bedeli ödeneceğini KAP'A bildirirken, sözleşmenin detayları da belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Gedson Fernandes'i 6 milyon euro'ya Benfica'dan kadrosuna katan Beşiktaş, Portekizli yıldızla 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada, Fernandes'in bir sonraki satışından elde edilecek gelirin Beşiktaş ile Benfica arasında %50-%50 paylaşılacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

GEDSON FERNANDES İÇİN 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin detayları

1 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE BEŞİKTAŞ'A KATILACAK

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları - Son Dakika
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