Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın 6 milyon euro transfer bedeli ödeneceğini KAP'A bildirirken, sözleşmenin detayları da belli oldu.
Gedson Fernandes'i 6 milyon euro'ya Benfica'dan kadrosuna katan Beşiktaş, Portekizli yıldızla 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada, Fernandes'in bir sonraki satışından elde edilecek gelirin Beşiktaş ile Benfica arasında %50-%50 paylaşılacağı belirtildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları - Son Dakika Spor