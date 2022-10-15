Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya 'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika

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