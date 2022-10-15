Son dakika spor: Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika
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Son dakika spor: Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı

15.10.2022 04:50

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig maçı için Alanya'ya gelen Fraport TAV Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından stattan ayrılan taraftarlı taşıyan otobüslere Oba Mahallesi'nde taşlı saldırıda bulunuldu.

Camları kırılan otobüslerdeki bir kişi hafif yaralandı. Yaralan kişi 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki belirli noktalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı.

Jandarma ve polis ekiplerince alınan güvenlik önlemlerinin ardından taraftar grubunu taşıyan otobüsler, yollarına devam etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Son dakika spor: Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika spor: Alanya'da taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı - Son Dakika
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