Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı - Son Dakika
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Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı

30.05.2023 22:11

Son dakika: Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmesiyle, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı. Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında farkı 3'e çıkarmasının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazanmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

ZAJC VE VALENCIA GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Zajc ve Valencia kaydetti. Sarı-lacivertliler 2 yıldızının ayağından bulduğu gollerle mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK HASRETİ 9 YILA ÇIKTI

Bu galibiyet Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışını 4 Haziran'da Galatasaray ile oynanacak derbiye taşımasına yetmedi. MKE Ankaragücü'nü yenen Galatasaray, Süper Lig'de 23. kez şampiyon oldu. Böylece Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti de 9 yıla çıktı. Sarı-lacivertliler son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk sevincini yaşamıştı.

Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı

ENNER VALENCIA TARİHE GEÇTİ

Enner Valencia, Arda Güler'in asistinde 2. dakikada topu ağlara gönderdi. Bu sezon gol sayısını 29'a yükselten Valencia, sarı-lacivertlilerin efsane ismi Alex de Souza'nın 28 gollü rekorunu kırdı. Ekvadorlu yıldız, sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.

Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı

KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" TEZAHÜRATLARI

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü karşısında farkı artırmasının ardından Kadıköy'de "Yönetim istifa" tezahüratları yapıldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın bitmesini beklemeden Ülker Stadı'nı boşalttı.

Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı
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SON DAKİKA: Son Dakika: Jorge Jesus da çare olmadı! Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı - Son Dakika
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