Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti

16.05.2023 22:32

Son dakika: Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Aslan, İstanbulspor'u Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

ICARDI'NIN PENALTISIYLA PERDE AÇILDI

İlk yarının uzatma dakikalarında Rashica, ceza sahası içinde topa vurduktan sonra Duhan'ın müdahalesine maruz kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı verdi. Galatasaray, Icardi'nin golüyle öne geçti. Galatasaray'ın kazandığı penaltıdan önce Nelsson ve Eze arasında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Özellikle ezeli rakip taraftarları, penaltı öncesinde Nelsson'un Eze'ye faulü olduğunu yazdı.

NELSSON VE EZE ÇARPIŞTI

Maçın 31. dakikasında Emeka Eze ve Victor Nelsson hava topu mücadelesi sırasında kafa kafaya çarpıştı. İki oyuncunun yerde hareketsiz kalmasının ardından sağlık görevlileri hemen sahaya girerek iki oyuncuya da müdahale etti. 6-7 dakikalık duraklamada Eze ve Nelsson'a bandaj takıldı.

GOL SAYILMADI

45+13'te Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. VAR incelemesinde gol geçersiz sayıldı. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BURUK, OLIVEIRA'YI ÇIKARDI

Galatasaray'da ikinci yarının başında Sergio Oliveira oyundan alındı, yerine Fredrik Midtsjo girdi.

ZANIOLO GİRER GİRMEZ ATILDI

Maçın 75. dakikasında hızını kontrol edemeyip rakibine müdahalede bulunan İtalyan futbolcu, önce sarı kart gördü. Hakem Numanoğlu pozisyonu VAR'da izledi ve kartın rengi kırmızı oldu. 70'te oyuna giren Zaniolo, 75'te oyundan atıldı.

ICARDI YİNE SAHNEDE

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Kerem'in ara pasında savunmayı atlatan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli forvet, şık bitirişle skoru 2-0'a getirdi.

HAFTAYA RAKİP SİVASSPOR

Galatasaray, önümüzdeki hafta taraftarı önünde Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. İstanbulspor ise Kasımpaşa'ya konuk olacak.

YORUMLAR
500

Mauro Icardi, İstanbulspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
22:33 Taraftarı heyecan bastı! Galatasaray bu hafta şampiyonluğu ilan edebilir
22:26 ATA İttifakı'nın ortağı Adalet Partisi'nden ikinci tur mesajı: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana
22:25 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:24 Hediyeyi görenler göz yaşlarını tutamadı! ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 ABD'li gençten kanser hastası annesine anlamlı hediye
22:10 Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti
22:10 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan'dan çok konuşulacak çıkış: Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde yer alabiliriz
22:09 Zaniolo'dan taraftarı kızdıran hareket! Oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı
22:09 Gaziantep'te çocuklar kavga başlattı, yetişkinler devam etti: 6 yaralı
21:58 Gaziantep'te çocukların kavgasına yetişkinler karıştı: 6 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2023 22:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika: Lider Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement