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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

07.12.2021 15:07
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

''Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı'', ''Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor'' gibi son 24 saat içinde spor dünyasından derlenen son dakika haberlerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

Spor dünyasının en güncel konularına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

HENRY ONYEKURU, GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımına transferi yazılmaya başlandı.

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FERDİ KADIOĞLU İÇİN GÜNDEM OLACAK İDDİA

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Vitor Pereira'nın gelişiyle düzenli oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu iddia edildi.

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CEDRİC BAKAMBU, GALATASARAY'DAN NE KADAR ÜCRET İSTİYOR

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Golcü arayışındaki Galatasaray, boştaki Cedric Bakambu ile temasa geçti. Bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu'nun, 3 milyon euro net ücret istediği öğrenildi.

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SUMUDİCA, GAZETECİNİN SORUSUNA ÇOK SİNİRLENDİ

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Yeni Malatya'nın hocası Sumudica, basın toplantısında gazetecinin sorusuna çok sinirlendi. Oyun sistemi eleştirilen Sumudica, "Futbolu öğrenmelisiniz" cevabını verip toplantıyı terk etti.

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Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

Cedric Bakambu, Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri - Son Dakika Spor


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