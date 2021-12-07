Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

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Galatasaray ve Henry Onyekuru'nun yolları bir kez daha kesişecek gibi görünüyor. Üç kez sarı-kırmızılı formayı giyen ve oynadığı etkili futbolla Galatasaraylı taraftarların sevgilisini haline gelen 24 yaşındaki futbolcu, yeniden eski takımına transferi yazılmaya başlandı.
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Vitor Pereira'nın gelişiyle düzenli oynamaya başlayan Ferdi Kadıoğlu, sezon sonu bitecek mukavelesini henüz uzatmadı. Ferdi'nin aile faktöründen dolayı Trabzonspor'a daha sıcak olduğu iddia edildi.
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Golcü arayışındaki Galatasaray, boştaki Cedric Bakambu ile temasa geçti. Bir dönem Bursaspor forması giyen Bakambu'nun, 3 milyon euro net ücret istediği öğrenildi.
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Konyaspor'la 0-0 berabere kalan Yeni Malatya'nın hocası Sumudica, basın toplantısında gazetecinin sorusuna çok sinirlendi. Oyun sistemi eleştirilen Sumudica, "Futbolu öğrenmelisiniz" cevabını verip toplantıyı terk etti.
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