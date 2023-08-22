Son Dakika: TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden 4 takımımızın lig maçlarını erteledi

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Avrupa'da boy gösterecek temsilcilerimizin rakiplerinin ulusal liglerinde oynayacakları karşılaşmalar ertelenmişti. Bu doğrultuda harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında play-off oynayacak Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi.

MAÇLAR İLERİ BİR TARİHTE OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un play-off karşılaşmalarına çıkacak olması nedeniyle temsilcilerimizin Süper Lig'de oynayacağı 3. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

RAKİPLERİMİZİN MAÇLARI DA ERTELENDİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Molde'nin ulusal liginde Viking ile oynayacağı karşılaşma ertelenirken, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Dinamo Kiev'in Veres Rivne ile kozlarını paylaşacağı lig maçı da ileri bir tarihe alındı. Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda temsilcisi Twente'nin ligde Vitesse'yi ağırlayacağı mücadele 27 Eylül Çarşamba gününe alınırken, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek Belçika ekibi Genk'in lig mücadelesi ise ertelendi.