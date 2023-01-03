TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı - Son Dakika
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TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı

03.01.2023 16:26
TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu maçta Sivasspor'un golünün iptal edildiği pozisyona ve Beşiktaş-Sivasspor maçında N'Koudou'nun rakibine kafa atmasına rağmen sarı kartla cezalandırıldığı pozisyona ilişkin VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş aracılığıyla paylaştı. Sivasspor'un golünün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı.

"ÖNEMLİ HAKEM HATALARI TESPİT EDİLDİ"

TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.

SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI VAR KAYITLARI

VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."

VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."

BEŞİKTAŞ MAÇINDA N'KOUDOU'NUN RAKİBİNE KAFA ATTIĞI POZSİYONUN VAR KAYITLARI

Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.

VAR: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.

Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.

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Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı - Son Dakika
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