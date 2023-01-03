TFF çok tartışılan Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçlarındaki VAR kayıtlarını yayınladı

TFF, Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor- Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ait VAR kayıtlarını yayıncı kuruluş beIN Sports aracılığıyla yayınladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." denildi.
VAR: "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."
Erkan Özdamar: "Evet, çok net. Robin Yalçın'ın Nelsson'a teması var. Ofsayt var mı, bana onu söyleyin."
VAR: "Evet, pozisyonda ofsayt var."
Atilla Karaoğlan: İtiyor olarak gördüm, şiddet yok.
VAR: Ben şiddet var olarak gördüm. Atilla, seni VAR'a davet ediyorum.
Atilla Karaoğlan: Abi abartıyor ya, ben sarıda kalacağım.
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