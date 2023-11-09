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Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

09.11.2023 14:25  - Güncelleme: 14:37

Son dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Halk TV'deki programda kulübün biletleri fahiş fiyata sattığını ancak "Satın alındı" olarak görülen koltuklarda kimsenin maç izlemediğini örnek gösteren Ağırel, kara para aklanıyor olabileceğini söylemişti. İddialar üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlattı.

KARA PARA AKLAMA VE ÖRGÜT KURMAK İLE SUÇLANIYOR

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'da bilet satışı üzerinden kara para aklandığını iddia etmişti. Murat Ağırel söz konusu iddiayı dile getirdiği programda İlhanlı ailesinin Bulgaristan'daki FC Etar'ın da sahibi olduğunu hatırlatarak, "Ulaştığım kaynak diyor ki, başkanın Bulgaristan'da bahis sitesi de var. Bu bahis sitesinden elde ettiği gelirleri bilet gelirleriyle legalleştiriyor. Ve bununla aynı zamanda Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin güzellik şirketi üzerinden de bu para piyasaya sokuluyor. Yani aklanma işlemi yapılıyor." demişti.

FEYZİ İLHANLI'DAN İDDİALARA CEVAP

Tuzlaspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Murat Ağırel'in iddialarına yine aynı programda, "Bizim taraftarımız olmadığı için ve rakip takım taraftarlar gelip baskı kurmasın diye biletleri, evet doğrudur, 50 bin lira yaptım, 30 bin lira yaptım. Ama herhangi bir satış olmadı. Olmayan bir satışın varmış gibi; bu şekilde kara para aklanıyor ve benim bahis şirketimin paralarının burada döndüğünü belge olmadan Murat Bey vicdanen nasıl söyleyebiliyor? İspatlamaya davet ediyorum. İspatlayamıyorsa bunun bedeli çok ağır olur! Belgesini koysun iki kulübü ona hediye edeceğim" demişti.

İlhanlı ayrıca, "Biletler satılmamış. Murat Bey sistemde gözüküyor diyor. Ben de sistemden araştırılmasını istiyorum. Keşke satılsa da bize de para gelse. Ben sistem üzerinden bu biletlerin satıldığını da görmedim, bize böyle bir bilgi de gelmedi. Şu anda bu yayında bunu öğrenmiş oldum. Geçen hafta biz 5 tane bilet sattık. Karşı tarafından 20 tane, onlar da bedavaydı. Bize 5 tane 10 tane bilet parası gelmiş, bakın 20 diyemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Feyzi İlhanlı

"TUZLASPOR MAÇINA 475 BİN TL BAHİS OYNANDI"

Ağırel iddiasının devamında Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçına yüklü bir bahsin yapıldığını belirtirken, "Keçiörengücü-Tuzlaspor maç sonucu 2-0 Tuzlaspor galibiyeti sonuçlandı. Maçta 3 kırmızı kart var ve maçın sonucunu 90+ da atılan gol belirledi. Maç için Rus bahis sitelerinde Tuzlaspor maçı handikaplı, 2-0 kazanır diyerek 475 Bin TL bahis oynanmış ve 4 Milyon 750 bin TL kazanmış. Kuponu ve oynayan kişinin adresini de görsel olarak paylaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Murat Ağırel'in paylaştığı görseller
Murat Ağırel'in paylaştığı görseller

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Son Dakika Spor Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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