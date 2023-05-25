Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Emre Mor'u maç kadrosuna almadı.
25 yaşındaki futbolcunun, teknik ekip tercihinden dolayı kadroda olmadığı öğrenildi. Emre, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.
Herhangi bir sakatlığı ya da cezası olmayan yetenekli futbolcunun maç kadrosunda olmaması taraftarları hayli şaşırttı. Sosyal medyada Jesus hakkında tepki dolu paylaşımlar görüldü.
İşte sosyal medyadaki yorumlar:
Son Dakika › Spor › Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jesus, taraftarı kızdırdı - Son Dakika