Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jesus, taraftarı kızdırdı - Son Dakika
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Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jesus, taraftarı kızdırdı

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jesus, taraftarı kızdırdı

25.05.2023 01:47

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor'la karşılaşan Fenerbahçe'de Emre Mor maç kadrosuna alınmadı. Herhangi bir sakatlığı ve cezası bulmayan yetenekli topçunun kadroda yer almaması taraftarın tepkisine neden oldu. Sosyal medyada Jesus hakkında sert paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kadıköy'de Sivasspor'la karşı karşıya geldi. Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Emre Mor'u maç kadrosuna almadı.

TEKNİK EKİP KARARI

25 yaşındaki futbolcunun, teknik ekip tercihinden dolayı kadroda olmadığı öğrenildi. Emre, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı

TARAFTAR ANLAM VEREMEDİ

Herhangi bir sakatlığı ya da cezası olmayan yetenekli futbolcunun maç kadrosunda olmaması taraftarları hayli şaşırttı. Sosyal medyada Jesus hakkında tepki dolu paylaşımlar görüldü.

İşte sosyal medyadaki yorumlar:

Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı
Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı
Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı
Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı
Sosyal medya kaynıyor! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jorge Jesus, taraftarı çıldırttı
YORUMLAR
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Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Sivasspor, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü! Yıldız futbolcuyu kadroya almayan Jesus, taraftarı kızdırdı - Son Dakika


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