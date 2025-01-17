Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir - Son Dakika
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Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir

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Sezon sonuna kadar takımın başına Claudio Ranieri'yi getiren ve gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren İtalya Seri A ekibi Roma'nın adayları arasında ilk sırayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın aldığı iddia edildi. Sözleşmesinde çıkış maddesi olduğu öne sürülen Montella, Daniele De Rossi sonrası da İtalyan ekibinin gündemine gelmişti.

17.01.2025 16:54  Güncelleme: 17:08
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Sezona Daniele De Rossi ile başlayıp daha sonra gelen Ivan Juric'ten de istediğini alamayan Roma, sezon sonuna kadar takımın başına Claudio Ranieri'yi getirmişti. Gelecek sezon için teknik adam arayışlarına devam eden Roma, A Milli Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan vazgeçmiyor.

RANIERI, YENİ SEZONDA YÖNETİMDE OLACAK

Takımı sezon sonuna kadar devralan Ranieri, sezon sonunda yönetim içerisinde yer alacak ve yeni teknik direktörün belirlenmesinde etkili bir rol oynayacak. Ranieri, yaptığı açıklamada "Sezon sonunda teknik direktörlüğü bırakacağım. Artık yeter demenin zamanı geldi. Roma, takımı İtalya'da ve Avrupa'da elit seviyeye taşıyabilecek yeni bir teknik direktör arıyor. ifadelerini kullandı.

Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defterini kapanabilir

BİR NUMARALI ADAY MONTELLA

İtalyan basınından Calciomercato, Roma'da teknik direktör adayları arasında şu anda ilk sırada yer alan ve üzerinde uzlaşılan ismin A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella olduğunu yazdı. İtalyan ekibi, Daniele De Rossi'nin eylül ayında görevden ayrılmasının ardından da Montella ile temas kurduğu ancak kulübün sahipleri olan Friedkin ailesinin 50 yaşındaki teknik adamın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini o dönem ödemeyi göze almadığı hatırlatıldı.

Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defterini kapanabilir

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE İDDİASI

Corriere dello Sport, daha önce kasım ayındaki Montella - Roma haberinde, başarılı teknik adamın sözleşmesinde bir serbest kalma bedeli olduğunu öne sürmüştü. Montella için ayrıca o dönem çıkan haberde, 6 aylık maaşının TFF'ye ödenmesi şartıyla Vincenzo Montella'nın serbest kalması mümkün olduğu iddia edilmişti.

Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defterini kapanabilir

ANCELOTTI İMKANSIZ DEĞİL

Real Madrid'den ayrılması beklenen Carlo Ancelotti'nin de Roma'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı belirtildi. 65 yaşındaki teknik adamın Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olması nedeniyle daha önce imkansız olarak görüldüğü ancak özellikle son oynanan Barcelona maçlarından sonra Real Madrid'de geleceğinin tartışılması nedeniyle şu anda imkansız görülmediği kaydedildi.

Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defterini kapanabilir

MANCINI'DE ŞÜPHELER VAR

İtalyan ekibinde gündeme gelen bir diğer ismin ise Suudi Arabistan'daki görevinden ayrılan Roberto Mancini olduğu öne sürüldü. 60 yaşındaki teknik adamın isteyeceği uzun sözleşme ve rakamlarla birlikte Lazio geçmişinin olmasının da Roma cephesinde soru işaretleri ve tartışmalara neden olduğu aktarıldı.


Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella\'nın A Milli Takım defteri kapanabilir

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Son Dakika Spor Sözleşmesinde madde varmış: Vincenzo Montella'nın A Milli Takım defteri kapanabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Herbokolog Sami null:
    Real Madrid Carlo'yu gönderecek O yüzden rahat olun 2 3 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    en çok bejekem sevinir giderse... çöp Semih oynayacak diye 3 1 Yanıtla
  • Ankara null:
    kovun hemen akillansin 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaybol git milli maçta gördük 2 0 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    Ferhat pcnı getirseler bundan daha iyi iş yapar vlla 1 0 Yanıtla
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