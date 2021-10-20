A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın Kosova ve Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası grup elemelerinde 3 Kasım'da Kosova ve 7 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-29 Ocak 2023 tarihlerinde Polonya ve İsveç'te yapılacak 28. Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası için grup eleme maçları başlıyor.

Birinci eleme grubunda Belçika, Kosova ve Yunanistan ile yer alan A Milli Erkek Hentbol Takımı, başantrenör İlker Şentürk yönetiminde 26 Ekim Salı günü Eskişehir'de toplanacak.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda 3 Kasım Çarşamba günü Kosova ile karşılaşacak milliler, 7 Kasım Pazar günü ise Yunanistan ile oynayacağı grubundaki ikinci maç için Girit Adası'na gidecek.

Birinci ön eleme turunda 16 takım mücadele edecek. 4'erli 4 grupta ilk 2 sırada yer alacak takımlar ikinci ön eleme turuna yükselecek.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Yunus Özmusul (Spor Toto), Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş), Taner Günay (Eskişehir Ormanspor), Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Alp Eren Pektaş (Spor Toto), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş), Yaşar Erdem Ateş (Eskişehir Orman Spor), Orhan Sirgeligil (İzmir Büyükşehir Belediyespor) Sarp Seymen (Spor Toto) Yakup Yaşar Simsar (Beşiktaş) Genco İlanç (Beşiktaş) Gürkan Soğukpınar (Beykoz Belediyespor), Halil İbrahim Öztürk (HC Metalurg) Ali Emre Babacan (Antalyaspor), Onur Ersin (K.R.Cocks), Ozan Erdoğan (Beykoz Belediyespor) Can Çelebi ( Spor Toto) Cemal Kütahya (CSU Suceava), Özgür Sarak (K.R.Cocks), Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto), Görkem Biçer (TV Grosswallstadt), Yiğit Eröz (Spor Toto), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş) Koray Ayar (TSW Hannover) Uğur Erceylan (Spor Toto), Mehmet Demirezen (Eskişehir Ormanspor), Ömer Lütfi Acar (DJK Sf Budenheim)"