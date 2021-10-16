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Ahmet Ağaoğlu: "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz"

16.10.2021 00:35

- Ahmet Ağaoğlu: "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz" Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum; bu sezon ilk defa satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi gösterdiler" "Ligin henüz 9.

- Ahmet Ağaoğlu: "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz"

Trabzon spor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu:

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum; bu sezon ilk defa satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi gösterdiler"

"Ligin henüz 9. haftasındayız; oynadığımız futbol umut verici bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz"

"Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, hem maçlar var, hem de o güce sahibiz"

"Taraftarlarımızdan ricamız Fenerbahçe maçında 90 dakika ve artılar da dahil olmak üzere o desteği, enerjiyi oyuncularımızın üzerinden eksik etmemeleri"

TRABZON - Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, oynadıkları futbolun umut verici olduğunu belirterek, "Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var" dedi.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi'ndeki kahvaltının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu konuşmasına taraftarlara teşekkür ederek başladı.

Fenerbahçe maçı için satışa çıkan biletlere çok yoğun ilgi olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Bu sezon kuralların müsaade ettiği ölçüde dolu tribünlere oynayacağımız ilk maçımız olacak. Her zaman söylüyorum; Trabzonspor'un mücadelesi, şampiyonluk mücadelesi. Ancak bu mücadelede de en önemli faktör, en büyük destekçimiz ve enerjimiz taraftarımız. Onların desteği olmadan hedeflediğimiz başarıları yakalamamız mümkün değil, belki çok zor. Onun için taraftarlarımızın bu maçın biletlerine göstermiş olduğu ilgi son derece önemli" açıklamasında bulundu.

"Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz"

Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Yapısal olarak son derece sabırsız bir yapımız var. Bunu da hemen hemen yaşantımızın her bölümüne yansıtıyoruz. Ancak spor mücadelelerinde biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun pek çok örneğini de yaşıyoruz. Geriye düşen bir sporcu bakıyorsunuz son dakika, son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmıyor, geriye düşmesine rağmen boksta nakavt ile güreşte tuş ile futbolda da attığı gollerle müsabakayı çevirmesini, puan almasını biliyor ve hedeflemiş olduğu başarıyı da göstermiş olduğu mücadele azminden dolayı kazanmasını biliyor. Bunu şu yüzden söylüyorum; ligin henüz 9. haftasındayız. Oynadığımız futbol umut verici. Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz. Başarıya taşıyacak bir kadro genişliğimiz var. Lig uzun bir maraton. 38 maç oynayacağız. Bunun daha henüz 4'te 1'ini tamamlamadık. Geriye düşebiliriz ama maçı çevirecek gücümüz var. Puan kaybedebiliriz; kaybettiğimiz puanları telafi edebilecek önümüzde hem mesafe, hem maçlar var, hem de o güce sahibiz. Dolayısıyla hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadan, 12. güç olarak taraftarımızın desteği takımımızın arkasında olursa başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir engel yok" şeklinde konuştu.

"Puan kaybettiğinizde şampiyonluğu kaybetmezsiniz"

Bordo-mavili takımın geriye düştüğü anlarda geri dönüş direnci gösterdiğini belirten Ağaoğlu, "Puan kaybettiğinizde şampiyonluğu kaybetmezsiniz. Ne zaman ki mücadeleyi bırakırsınız, umudunuzu, inancınızı kaybederseniz o zaman her şeyi kaybedersiniz. Takım bu doğrultuda bunun örneklerini de verdi. Oynadığımız enteresan maçlar da oldu. 10 kişi geriye düşmüş olduğumuz Konya'da sergilediğimiz futbol ve neticesinde aldığımız puan. Galatasaray maçında 2-0 geriye düşmemize rağmen ki o maçı 3-2, 4-2'ye de getirebilirdik. Takım ciddi bir geri dönüş direnci gösterdi. Takımın vermiş olduğu mücadelelerin hepsinde taraftarın heyecanı, umudu, enerjisi itici güç olacaktır. Onun için taraftarlarımızdan ricamız Fenerbahçe maçında 90 dakika ve artılar da dahil olmak üzere o desteği, enerjiyi oyuncularımızın üzerinden eksik etmemeleri. Oyuncular buna çok değer veriyorlar. Özellikle Trabzonspor taraftarının heyecanının, enerjisinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ediyorlar. Kişisel olarak vermiş oldukları röportajlar ve bizlerle yaptıkları görüşmelerde de bunu açık bir şekilde ifade ediyorlar. Burada ihtiyacımız olan şey tribünleri dolduracak olan 20-21 bin taraftarımızın desteği ve enerjisi. Sonuç ne olursa olsun, akış ne olursa olsun o destek, enerji sonuna kadar devam ederse bu maçtan yüzümüzün akıyla hedeflediğimiz, arzu ettiğimiz neticeyle çıkacağımıza olan inancımız tam. Taraftarımız sürekli telaffuz ediyor, oyuncularımız bunun heyecanını yaşıyor, teknik ekibimiz, hocamız, yönetimimiz, herkes bu sezona bu inançla başladı. İnşallah bunun sonucunda taraftarımızı mutlu edecek, arzu ettiğimiz hedeflediğimiz o başarıyla taçlandırmayı Allah nasip eder" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Bizi başarıya taşıyacak futbol oynuyoruz' - Son Dakika Spor


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