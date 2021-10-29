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Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı - Son Dakika

Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı

29.10.2021 17:22
Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı

Eyüpsultan'da yapımı tamamlanan olimpiyat standartlarındaki Skate Park'ın açılışı gerçekleştirildi.

Eyüpsultan'da yapımı tamamlanan olimpiyat standartlarındaki Skate Park'ın açılışı gerçekleştirildi.

Alibeyköy Osmanlı Parkı'ndaki kaykay parkurunun açılışını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptı.

Törende bir konuşma yapan Deniz Köken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen bir günde parkurun açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gençlerin büyük ilgisini çeken kaykayı Eyüpsultan'da onlarla buluşturduğumuz için çok mutluyum." dedi.

Bu tür projelerin gençlerin talebiyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Köken, "Bu projeleri sizler aklımıza getiriyorsunuz, sizler söylüyorsunuz. Yerimiz ve imkanımız varsa yapıyoruz. Eyüp spor'un 1. Lig'e çıkmasını istediniz, bizler çıkardık. Türkiye Kaykay Federasyonu da parkurun yapımına müdahil oldu. Federasyonla beraber yaptık. Bin 385 metrekarelik uluslararası standartlardaki kaykay merkezi sizlerin hizmetine girdi." ifadelerini kullandı.

Köken, Eyüpsultan'da daha yapacak işleri olduğunu ve iş üretmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından profesyonel kaykaycılar bir gösteri sundu.

Uluslararası standartlarda olan parkur, Türkiye'deki tasarlanmış ve kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğini taşıyor.

Olimpik beton kullanılarak yapılan parkur, gençlerin yanı sıra profesyonel kaykaycılar için tasarlanmış tam olimpik, toplamda yedi farklı açıyı içerisinde barındırıyor.

Gençlerin spor ve eğlenceyi birlikte yaşayacağı Skate Park, Türkiye'nin 50 metre ile en uzun kaykay parkı olma özelliğini de elinde bulunduruyor.

Park, 7 adet roll-in girişi ve 1 adet 25 metre genişliğinde wallride rampası ile hizmet verecek.

Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı
Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı
Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı
Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı
Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı

Eyüpsultan, Olimpiyat, Osmanlı, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alibeyköy'de yapımı tamamlanan kaykay parkuru açıldı - Son Dakika Spor


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