- Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı

DİYARBAKIR - Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, 23 Ekim'e kadar devam ederken, müsabakaların açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, ampute futboluna çok ciddi bir ilginin olduğunu belirterek, her yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayısının arttığını söyledi.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü arasında oynanan maçla Diyarbakır'da başladı. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği müsabakaların final maçların, 23 Ekim'de oynanacağı öğrenilirken, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakaların açılış töreninde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakrı Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bedensel spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuvanın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, ampute futbolunun son yıllarda ülkemizde en çok gelişen branşlardan biri olduğunu belirterek, her yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayısının arttığını söyledi.

"Ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var"

2022'de Diyarbakır'ın, gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacağını ifade eden Vali Karaloğlu, "Elbette ki bu tesadüfen değil, Ampute Milli Takımımızın hem Avrupa şampiyonalarında, hem dünya şampiyonasında almış olduğu üst üste başarılar dolayısıyla ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var. Bugün Diyarbakır'dayız, ev sahipliği yapıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla arkadaşları Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Kupayı alacak takım Diyarbakır'da belli olacak. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Diyarbakır, son dönemde hem gençlik faaliyetleri hem spor faaliyetlerinde Türkiye'nin önemli merkezlerinden, merkez şehirlerinden birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hem gençlik faaliyetleri hem de spor faaliyetleri ile ilgili götürdüğümüz bütün projelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Milletvekillerimizin de katılımıyla yakın zamanda Ankara'da çok büyük bir protokol yaptık. Diyarbakır merkez ve 17 ilçede eksik olan bütün branşlarla ilgili hem spor tesisi, hem gençlik kampları, hem de gençlik merkezleriyle ilgili şu anda çok büyük bir yatırımın içerisindeyiz. İnşallah 2022'de Diyarbakır, gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından oynanan maçta Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübünü 4-0 yendi.