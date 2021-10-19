Üye Girişi
Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı

19.10.2021 16:11

- Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, 23 Ekim'e kadar devam ederken, müsabakaların açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu,...

- Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı

DİYARBAKIR - Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, 23 Ekim'e kadar devam ederken, müsabakaların açılış töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, ampute futboluna çok ciddi bir ilginin olduğunu belirterek, her yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayısının arttığını söyledi.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları, Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü arasında oynanan maçla Diyarbakır'da başladı. Süper Lig ve 1'inci Lig'den toplam 6 takımın şampiyonluk için mücadele edeceği müsabakaların final maçların, 23 Ekim'de oynanacağı öğrenilirken, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde yapılan müsabakaların açılış töreninde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Diyarbakrı Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Bedensel spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve çok sayıda sporsever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan turnuvanın açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, ampute futbolunun son yıllarda ülkemizde en çok gelişen branşlardan biri olduğunu belirterek, her yıl kulüp ve lisanslı sporcu sayısının arttığını söyledi.

"Ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var"

2022'de Diyarbakır'ın, gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacağını ifade eden Vali Karaloğlu, "Elbette ki bu tesadüfen değil, Ampute Milli Takımımızın hem Avrupa şampiyonalarında, hem dünya şampiyonasında almış olduğu üst üste başarılar dolayısıyla ampute futboluna çok ciddi bir ilgi var. Bugün Diyarbakır'dayız, ev sahipliği yapıyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla arkadaşları Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Kupayı alacak takım Diyarbakır'da belli olacak. Turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar diliyorum. Diyarbakır, son dönemde hem gençlik faaliyetleri hem spor faaliyetlerinde Türkiye'nin önemli merkezlerinden, merkez şehirlerinden birisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Hem gençlik faaliyetleri hem de spor faaliyetleri ile ilgili götürdüğümüz bütün projelerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Milletvekillerimizin de katılımıyla yakın zamanda Ankara'da çok büyük bir protokol yaptık. Diyarbakır merkez ve 17 ilçede eksik olan bütün branşlarla ilgili hem spor tesisi, hem gençlik kampları, hem de gençlik merkezleriyle ilgili şu anda çok büyük bir yatırımın içerisindeyiz. İnşallah 2022'de Diyarbakır, gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi ili olacak" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından oynanan maçta Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübünü 4-0 yendi.

Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı
Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı
Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı
Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı
Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı

Münir Karaloğlu, Türkiye Kupası, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak 17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince 17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş 17:10 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil 16:47 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı 16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım 15:48 Ali Güneş, itiraf kısmında gözyaşlarına engel olamadı: Villam var, lüks arabam var, zenginim, param var ama yalnızım
Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıktı: Gençlere böyle şeyler söylerim 15:13 Çarşaflı kadınlara hakaret davasının sanığı hakim karşısına çıktı: Gençlere böyle şeyler söylerim İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler 14:35 İddianamede ortaya çıkan yeni detaylar: Baygın olduğu sırada Eda Nur'la zorla ilişkiye girdiler

Son Dakika Haberleri
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
17:14 Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi
17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
17:09 Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş
16:46 Ebrar Karakurt, sosyal medyada içini döktü: Hayatım göründüğü kadar renkli değil
16:42 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak
16:37 Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 liralık tazminat davasını kazanamadı
16:21 Şanlıurfa'da dehşete düşüren olay! Mezarlıktaki çantanın içerisinde ölü bir bebek bulundu
15:49 Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı
Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız         
17:30
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori         
17:26
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz         
17:11
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar         
16:53
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL Ebru Polat'ın günlük kazancı dudak uçuklattı: 12 saatte 40 bin TL         
15:06
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 17:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement