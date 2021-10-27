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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

27.10.2021 20:49
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında ağırladığı Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında ağırladığı Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2. galibiyetini aldı. Sopron Basket ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 34-18 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 53-33 üstün geçtiği karşılaşmadan 73-47 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta 28 sayı kaydeden Kayla McBride, galibiyette başrol üstlendi.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Macaristan, Fenerbahçe, basketbol, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Son Dakika
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