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Beşiktaş yükselişe geçmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor - Son Dakika

Beşiktaş yükselişe geçmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor

24.10.2021 10:20
Beşiktaş yükselişe geçmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor

Siyah beyazlılar formsuz bir dönem geçiriyorSergen Yalçın hücum hattını bozmayacakVodafone Park'ta siyah beyaz üstünlüğüSergen Yalçın'ın tek derbi mağlubiyeti Galatasaray'a karşıAli DANAŞ - - Beşiktaş, Süper Ligin 10'uncu haftasında derbi maçta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Siyah beyazlılar formsuz bir dönem geçiriyor

Sergen Yalçın hücum hattını bozmayacak

Vodafone Park'ta siyah beyaz üstünlüğüSergen Yalçın'ın tek derbi mağlubiyeti Galatasaray'a karşı

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Süper Ligin 10'uncu haftasında derbi maçta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yaparken, Alper Ulusoy dördüncü hakem olacak.Yaptığı yıldız transferlerle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'e çok iddialı giren siyah beyazlılar, arka arkaya gelen sakatlıklarla ideal kadroyu çok fazla sahaya sürememişti. Bu süreçte hem Avrupa'da hem de ligde maçlar kaybeden Kara Kartallar, sakatların iyileşmesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana, Avrupa'da ve ligde 8 maç yapan Beşiktaş, 5 mağlubiyet,1 beraberlik aldığı bu dönemden sadece 2 galibiyet çıkartabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta sıfır çekerek grubunda son sıraya yerleşen siyah beyazlılar, ligde de son 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve 17 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş, bu 8 maçta kalesinde 19 gol görürken, rakip ağlara 13 gol atabildi.Sergen Yalçın'ın öğrencileri, formsuz ve kötü geçen bu dönemi Galatasaray galibiyetiyle sonlandırarak çıkışa geçmek hedefinde.SERGEN YALÇIN HÜCUM HATTINI BOZMAYACAKEn son Mehmet Topal'ın da iyileşmesiyle Atiba ve N'Koudou haricinde eksiği kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Sporting FC maçından 2 oyuncuyu değiştirerek Galatasaray maçının kadrosunu oluşturmayı düşünüyor.Hücum hattını olduğu gibi kullanması beklenen Sergen Yalçın'ın, bu iki değişikliği defans bölgesinde yapması bekleniyor. Kalede Ersin'e şans verecek olan tecrübeli teknik adamın, geri dörtlüde Rosier-Necip-Vida ve Umut'u kullanarak 3 Türk oyuncu zorunluluğunu defansla doldurması sürpriz olmayacak.Orta sahada defansif olarak Josef de Souza, önlerinde Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin ve santrforda Batshuayi, onbire yazılacak diğer futbolcular olacak.Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Rosier-Necip-Vida-Umut-Josef-Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin-Batshuayi şeklinde.VODAFONE PARK'TA SİYAH BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜBeşiktaş iç saha maçlarında Galatasaray'a karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda.Vodafone Park açıldığından bu yana iç sahada Galatasaray'a kaybetmeyen siyah beyazlılar, 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Vodafone Park'taki ilk Galatasaray derbisinde rakibiyle 2-2 berabere kalan Kara Kartallar, sonraki 4 derbiyi 3-0, 1-0, 1-0 ve 2-0 kazandı.Beşiktaş ayrıca, 2000 yılından bu yana İnönü, Atatürk Olimpiyat ve Vodafone Park Stadı olmak üzere 3 farklı statta, Galatasaray'a karşı ev sahibi olduğu 23 iç saha maçının 11'ni kazanıp 8'inde berabere kaldı ve 4 kez yenildi. Siyah beyazlılar iç sahada Galatasaray'a karşı son mağlubiyetini 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 0-2'lik skorla aldı.SERGEN YALÇIN'IN TEK DERBİ MAĞLUBİYETİ GALATASARAY'A KARŞIBeşiktaş'ın teknik direktörü olduktan sonra 6 derbi karşılaşmasına çıkan Sergen Yalçın, bu maçlardaki tek mağlubiyetini Galatasaray'dan aldı.

Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.


Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş yükselişe geçmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor - Son Dakika Spor


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