Üye Girişi
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor - Son Dakika

Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

10.11.2021 09:19

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu tarafından düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu tarafından düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası Antalya'da gerçekleştiriliyor. 19 ülkeden 185 sporcunun yarıştığı şampiyonada Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta altın, İbrahim Vatansever ise 8 Top'ta bronz madalya kazandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli sporcusu Mustafa Alnar ise 8 Top'ta altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 1-11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası devam ediyor. 19 ülkeden 180 sporcunun katıldığı ve toplam 4 branşta müsabakaların oynandığı şampiyonada Türkiye 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Gün içerisinde tamamlanan müsabakaların ardından Hollandalı rakibini 6-2 yenen Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta Avrupa Şampiyonu oldu. 8 Top'ta Milli Takımı temsil eden İbrahim Vatansever ise yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Mustafa Alnar'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Finale yükselen Alnar ise Alman rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Şampiyona 11 Kasım'a kadar müsabakalarla devam edecek.

YAĞMUR ARSLAN: EN BAŞARILI TURNUVAYI GEÇİRİYORUZTürkiye Bilardo Federasyonu As Başkanı Yağmur Arslan, turnuvanın Türkiye'de gerçekleşmesi nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Arslan, "Çünkü dünyanın prestijli üç turnuvasından biri olarak değerlendiriliyor. Milli takım olarak bu zamana kadarki en başarılı turnuvayı geçiriyoruz. Bitmesine 3 gün var ancak biz 1 Avrupa Şampiyonluğu ve üçüncülüğü kazandık. Madalya şansımız hala devam ediyor. Başarı anlamında ilk 3 ülke arasındayız" dedi."EV SAHİBİ OLMAK AVANTAJ"Türkiye'nin bu tür organizasyonlarda dünyaya örnek olduğunu söyleyen Arslan, "Biz önümüzdeki sene büyük yaş kategorileri için yine aday olduk. Bu değerlendirme sürecinde. Bu turnuvayı da 2 sene sonra tekrar düzenlemek için görüşme halindeyiz. Tekrar alacağımızı düşünüyorum. Bu hem prestijli bir turnuva hem ülkemizi seviyorlar hem de ev sahibi olmak bizim için bir avantaj oluyor" diye konuştu.EYLÜL KİBAROĞLU: EMEKLERİMİN KARŞILIĞINI ALDIMTurnuvanın kendileri için çok iyi geçtiğini söyleyen 10 Top Avrupa Şampiyonu olan Eylül Kibaroğlu, "4 turnuva oynadım. Birinde şampiyon oldum diğerlerinde de beşincilik kazandım. 14 sene önce de Avrupa şampiyonu olmuştum. Çok çalıştım, sabırla ve inatla çok bekledim. Kendi ülkemizde kazandım bunun için çok mutluyum. Sonunda emeklerimin karşılığını aldım. Dünya şampiyonası oynayacağım orada da başarı elde etmek istiyorum ve bu başarımı korumak için çalışacağım" dedi.İBRAHİM VATANSEVER: AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUMTurnuvaya başladığında endişeleri olduğunu söyleyen 8 Top Avrupa Üçüncüsü İbrahim Vatansever, "Oynadıkça ve özgüvenim geldikçe bir şeyler yapabileceğimi biliyordum. Daha iyisi olabilirdi ama üçüncülüğü kazandım. Gayet mutluyum bu sonuçtan. İlk defa böyle bir başarı yakaladım. Tarif bile edemeyeceğim bir duygu çünkü önceden böyle bir başarı elde edersem ne hissederim diye düşünüyordum. Başarıyı yakalayınca havalara uçtum resmen çok mutluyum. Hedeflerimi yükseltip Avrupa şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.MUSTAFA ALNAR: DAHA İYİLERİNİ HEDEFLİYORUM8 Top'ta Avrupa şampiyonu olan KKTC sporcusu Mustafa Alnar, daha önce 3 final oynadığını ancak hepsini kaybettiğini söyledi. Alnar, "Çok çalıştım. Bu kez kazandığım için inanılmaz bir mutluluk içerisindeyim. Tarif edilemez bir sevinç yaşadım. Beni destekleyen herkesin yüzünde o mutluluğu gördüğüm için çok mutluyum. Birçok hedef ve planım var. Bu yapmam gereken bir şeydi ve artık daha iyilerini hedefliyorum" dedi.GRE LEENDERS: BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDETürkiye'de oldukları için mutlu olduklarını belirten Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Başkanı Gre Leenders, "Şampiyona beklentilerimizin de ötesinde gerçekleşiyor. Daha önce bir Euro Tour gerçekleştirdik orada da çok mutlu olmuştuk. Bu sene çok daha mutluyuz. Biz sporu daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Buradaki durum bize çok yardımcı oldu" dedi.ANAMARIA MATASIC: TEKRAR DÜZENLEMEK İSTİYORUZ

Türkiye'de tekrar turnuva düzenlemek istediklerini söyleyen Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Spor Direktörü Anamaria Matesic, "Türkiye'de beklentilerimiz tamamıyla karşılandı ve buraya tekrardan gelmek istiyoruz. Turnuvayı her sene başka bir ülkede düzenliyoruz. 2022'de Slovenya'da düzenlenecek. Burada tekrar bir şampiyona düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.

- Altın
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor
Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Bronz Madalya, Antalya, Bilardo, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası 10:29 Yeni yasa ile Türk futbolu değişiyor! Sorumluluklarını yerine getirmeye başkanlara hapis cezası Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü 10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı 10:00 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi 09:53 Japonya'da yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşireye müebbet verildi Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor 09:49 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı 09:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak 08:23 Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı 07:27 Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı

Son Dakika Haberleri
10:31 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı
10:27 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
10:17 Son dakika! Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! İşsiz sayısı 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi oldu
10:14 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini öldürdü
10:12 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021
09:59 Burak Yılmaz, A Milli Takım'ı bırakma kararı aldı
09:57 Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti
09:48 Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor
09:48 Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu
09:45 Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
10:28
Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021 Son dakika magazin haberler! Gündemdeki magazin olayları /10.11.2021         
10:13
Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti         
09:58
Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu Türkiye, Atatürk'ü saygıyla anıyor! Saatler 9'u 5 geçe hayat bir dakikalığına durdu         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor         
08:27
İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı İstanbul'da Samuray kılıcıyla saldırdığı kadının canını aldı         
08:12
Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Malatya'da çöken binada tadilat yapan iş yeri sahibi dahil 4 kişi gözaltına alındı         
07:22
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım paylaşımı: Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz         
23:48
Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi Malatya'da çöken binadan kendi çabalarıyla çıkan vatandaş, tavukçuyla arasında geçen diyaloğu anlattı: Uyardık, dinlemedi         
20:56
Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi Müge Anlı'da şaşkınlık yaratan anlar! Sorulara cevap vermek istemeyen koca, kendini odaya kilitledi         
20:26
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı Korona olan Hakan Ural'dan üzücü haber: Durumu ağırlaştı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur         
16:07
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 10:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement