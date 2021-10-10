Üye Girişi
İller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları yapıldı - Son Dakika

İller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları yapıldı

10.10.2021 10:58

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te iller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları düzenlendi.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te iller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları düzenlendi.

Vali Kemal Kızılkaya, İstasyon Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seremoninin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonda emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere Türkiye Judo Federasyonuna ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Sporun, sevgi ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, "Sporcularımız bunun en güzel timsalidir. Kardeşliğin ve birliğin kuruluş şehrinde müsabakaları gerçekleştiriyorsunuz. Başarılı olmanın yolu disiplinli ve gayretli çalışmaktan geçiyor. Farklı illerden gelerek burada mücadele edeceksiniz. Sporun hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Bulunduğunuz branşta başarılı olmak istiyorsanız disiplinli çalışmaya devam edin. Müsabakalarda ve spor hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de çocuklara, gençlere ve 7'den 70'e herkesin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli sportif faaliyetler sunduklarını ifade ederek, hem sporun tabana yayılması hem de yetenekli sporcuları keşfetme konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun ise Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocukların ve gençlerin spora başlamalarını sağlamak en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın spor yaptırılarak, spor sahalarına çekilerek hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Spor bizim için önemlidir. Spor çocuklarımızın gelişimini ve sağlıklı yetişmesini sağlayacaktır." diye konuştu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve beraberindekilerle müsabakaları izleyen Vali Kızılkaya, dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Müsabakalara, Bilecik ile İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Çankırı, Manisa, Denizli, Kocaeli, Karaman, Sakarya ve Kırıkkale ile Samsun'dan 297 sporcu katıldı.

İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı
İller arası Ümitler Mix Judo müsabakaları yapıldı

Türkiye, Bilecik, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İller arası 'Ümitler Mix Judo' müsabakaları yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi 12:09 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlığa uğradı! İkinci sıvı yağın alınmasına izin verilmedi İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor 12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti 11:28 Belgesellere konu olacak maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı 11:07 Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 11:03 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor 11:01 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
11:12 Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi
11:05 Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
11:00 Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor
10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı
10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı
10:21 Ömer Bayram, milyon eurolar kazanan futbolculara meydan okudu! Maaşını Galatasaray'a yatırdı
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor         
12:09
Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı         
12:08
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli başlık var         
11:59
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi         
11:02
Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan Her evde aynı telaş! Çocuk vaka sayıları yükselince, uzmanlardan "D vitamini" tavsiyesi geldi         
10:38
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı İzmir'de kadınların korkulu rüyası olan tacizci yakalandı! Aynı mahallede dükkan işleten bir esnaf çıktı         
10:03
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 12:24:12. #1.13#
SON DAKİKA: İller arası "Ümitler Mix Judo" müsabakaları yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement