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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan "kazanma" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan "kazanma" vurgusu Açıklaması

13.10.2021 11:48
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan

Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önlerindeki yolun uzun olduğunu belirterek, "Önemli olan kararlı ve sağlam adımlar atarak yürümek.

Süper Lig'in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önlerindeki yolun uzun olduğunu belirterek, "Önemli olan kararlı ve sağlam adımlar atarak yürümek." dedi.

Hamzaoğlu, gazetecilere, ligde son oynadıkları Galatasaray maçında ortaya konulan oyunun kendilerini umutlandırdığını söyledi.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendileri için iyi olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Oyun olarak eksikleri tamamlamaya çalıştık. Sakat oyuncuların tedavisi için çalıştık. Yasin Pehlivan tedavi oldu. Gökhan Gönül Almanya'ya tedavi için gitti. Remy çalışmalara başladı. Kısa sürede aramızda olacaklar. Nathan Mozango fiziksel olarak hazır değil ama Baino takımla çalışmalara başladı. Doğru zamanda sahaya süreceğiz. Gökhan Akkan çalışıyor. Hafta sonu takımla birlikte olacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Remy'nin iyi şekilde sahaya döneceğini ifade ederek, "Biz Remy'den faydalanacağız. Çok istekli ve iyi çalışıyor. Fiziksel olarak iyi bir Remy her zaman bu takıma faydalı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde son sıralarda olmalarının kendilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeye çalıştıklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Çok sabırlı olmaya ihtiyacımız var. Maç kazansak bile yine diplerde olacağız. Bu bizi asla ümitsizliğe sevk etmesin. Önemli olan ligin sonunda nerede olacağımız. Ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyorum." dedi.

Hamza Hamzaoğlu, takımın fiziksel ve mental olarak ilk haftalarda alınan kötü sonuçlarla yıprandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım olarak oynama eksiğimiz ön plana çıkıyor. Bireysel üstünlükten çok takım olarak ön plana çıkmalıyız. Yaptığımız çalışmalarda takım olarak pozitif yönde geri dönüşümüz var. Önemli olan artık her maç aynı konsantrasyonda oynamak. Sezon sonuna kadar her maça final havasında çıkacağız. Finalleri kaybetmek hedefi kaçırdığımız anlamına gelmez. Hiç ummadığımız maçlarda kayıplarımız olacak. Önümüzdeki yol uzun. Önemli olan kararlı ve sağlam adımlar atarak yürümek."

Hedefe giden yolda çalışmanın ve inanmanın en değerli yöntem olduğunun altını çizen Hamzaoğlu, "Sonuç ne olursa olsun, pes etmeyen, mücadele eden bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Bütün oyuncular samimi ve buna inanmış durumda. Birlikte bunun için çalışıyoruz. Beraber sevinen, üzülen bir takım olmak istiyoruz. Oyuncularımız kazanınca birlikte sevinmeli, kaybedince birlikte canı acımalı. Taraftarlarımız ile birlikte başaracağız. Birlik olursak hedefe daha kolay ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, hafta sonu oynayacakları GZT Giresunspor mücadelesine ilişkin şunları kaydetti:

"Elbette kazanamayınca kaybetmemek kazançtır ama biz 'Deplasmanda beraberlik iy.' düşüncesinde olamayız. Biz artık deplasmanda ve içerideki maçlarda kazanabilecek strateji ve oyunla sahada olmalıyız. Kazanan bir mücadele ortaya koymamız gerekiyor. Bizim artık kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım olmamız gerekiyor. Her maça kazanmak için çıkıp o şekilde oynamamız gerekiyor. Giresunspor maçında kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Kazanamayabiliriz ama her maç, içinde bulunduğumuz durum nedeniyle final niteliğinde olacak."

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan kazanma vurgusu Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan kazanma vurgusu Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan kazanma vurgusu Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan kazanma vurgusu Açıklaması
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan kazanma vurgusu Açıklaması

Hamza Hamzaoğlu, Giresunspor, Rizespor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan 'kazanma' vurgusu Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan "kazanma" vurgusu Açıklaması - Son Dakika
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