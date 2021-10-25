Üye Girişi
Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış - Son Dakika

Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış

25.10.2021 13:40
Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış

Adıyaman'da sporcular bisiklet ile tarihi Cendere Köprüsü'nden 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine tırmanış geçekleştirdi.

Adıyaman'da sporcular bisiklet ile tarihi Cendere Köprüsü'nden 2206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı zirvesine tırmanış geçekleştirdi.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanış' etkinliğine 2 bin yıllık Cendere Köprüsünde start verildi. Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde sona erdi.

Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı yarışmalarına Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Adana, Malatya, Manisa ve İskenderun'dan 60 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan, 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde 'Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği' gerçekleştirdik.

Tarihi yerleri dolaşan sporcular bir yandan yarışırken diğer yandan da zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman'ın tarihi ve turistik mekanlarını görme fırsatı oldu.

Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olma özelliğine sahip Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Turnuvası aynı zamanda ilimiz turizmine katkı sağlamanın yanı sıra tanıtımı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz, yerin ve mekanın hiç önemi yok, önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir. Ben müsabakalara katılan dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yarışmalara katılan sporculara Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından kupa ve madalya takdim edildi. - ADIYAMAN

Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış
Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış
Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış
Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış

Nemrut Dağı, Adıyaman, Bisiklet, Nemrut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız 14:38 Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Belediye Başkanı 14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil 14:28 Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil
Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim 12:44 Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor 12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor

Son Dakika Haberleri
14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
13:20 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak
Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım         
14:43
NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar         
14:35
Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı         
14:31
Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere         
14:18
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü Para yüklü helikopter iniş yaptığı esnada düştü         
12:52
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 14:52:13. #1.12#
SON DAKİKA: Cendere Köprüsü'nden Nemrut Dağı'na bisikletli tırmanış - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement