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Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı - Son Dakika

Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı

09.10.2021 13:51
Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı

Birincilik koltuğu Gasly'ninHamilton 18'inci sırada Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi.

Birincilik koltuğu Gasly'nin

Hamilton 18'inci sırada

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde üçüncü antrenman turları sona erdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde ikinci gün, 5,3 kilometrelik pistte 1 saat süren üçüncü antrenman turlarıyla başladı.Yağmur yağışı altında koşulan üçüncü antrenman turlarında lider, AlphaTauri'nin Fransız pilotu Pierre Gasly oldu. 1: 30,447 ile 3'üncü antrenman turunun en hızlısı olan Gasly'i, 1: 30,611 ile Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ve 1: 30,684 ile Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez takip etti.Antrenman turu sırasında birçok pilot spin atarken, Williams pilotu George Russell'ın çakıllara takılması sonucunda kısa bir süreliğine kırmızı bayrak kararı çıktı.İlk iki antrenman turunda ilk sırayı alan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üçüncü antrenman turunda ise 18'inci sırada yer aldı.2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinin üçüncü antrenman turlarında elde edilen dereceler şu şekilde: 1- Pierre Gasly (AlphaTauri): 1: 30,4472- Max Verstappen (Red Bull): 1: 30,6113- Sergio Perez (Red Bull): 1: 30,6844- Carlos Sainz (Ferrari): 1: 31,2625- Charles Leclerc (Ferrari): 1: 31,5436- Fernando Alonso (Alpine): 1: 31,5457- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1: 31,5728- Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1: 31,9819- Valtteri Bottas (Mercedes): 1: 31,99610- Esteban Ocon (Alpine): 1: 32,08911- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1: 32,09712- Sebastian Vettel (Aston Martin): 1: 32,11113- Mick Schumacher (Haas): 1: 32,22814- Daniel Ricciardo (McLaren): 1: 32,27015- Lando Norris (McLaren): 1: 32,31416- Lance Stroll (Aston Martin): 1: 33,34817- Nikita Mazepin (Haas): 1: 33,42518- Lewis Hamilton (Mercedes): 1: 33,63619- Nicholas Latifi (Williams): 1: 35,68120- George Russell (Williams): Turunu tamamlayamadı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise yarın saat 15.00'de gerçekleştirilecek.


Grand Prix, Formula 1, Türkiye, Rolex, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı - Son Dakika
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