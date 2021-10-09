Formula 1 Rolex Türkiye GP'de üçüncü antrenman turları tamamlandı

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde bugün saat 15.00'te sıralama turları koşulacak. Yarış ise yarın saat 15.00'de gerçekleştirilecek.

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