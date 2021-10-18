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Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Futbol: Süper Lig'de görünüm

18.10.2021 22:52
Futbol: Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde 9. haftanın kapanış maçlarında Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor'u 6-3, Atakaş Hatayspor da Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 9. haftada liderliğe yükseldi.

Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Medipol Başakşehir- Beşiktaş: 3-2

GZT Giresunspor- Çaykur Rizespor: 2-0

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2

Adana Demirspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-2

Kasımpaşa-Göztepe: 1-2

Galatasaray- İttifak Holding Konyaspor: 1-0

Altay-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-1

Trabzonspor-Fenerbahçe: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 6-3

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.TRABZONSPOR 96301991021
2.ATAKAŞ HATAYSPOR96121871119
3.FENERBAHÇE 9612139419
4.BEŞİKTAŞ 95221811717
5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK95221511417
6.GALATASARAY95221412217
7.AYTEMİZ ALANYASPOR95221414017
8.ALTAY95041514115
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR9351129314
10.ADANA DEMİRSPOR93331414012
11.YUKATEL KAYSERİSPOR93241315-211
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 93241113-211
13.DEMİR GRUP SİVASSPOR92431311210
14.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR93061112-19
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR92341014-49
16.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR9306916-79
17.GÖZTEPE 9225913-48
18.GZT GİRESUNSPOR922559-48
19.KASIMPAŞA 9135914-56
20.ÇAYKUR RİZESPOR9018621-151
- 10. hafta

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ekim Cuma:

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

23 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

16.00 Gaziantep FK-GZT Giresunspor (Kalyon)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

24 Ekim Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Adana Demirspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig'de görünüm - Son Dakika Spor


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