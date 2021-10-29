Üye Girişi
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı - Son Dakika

Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı

29.10.2021 12:53
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı

Kars'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu'na 36 bayan, 77 erkek olmak üzere toplam 113 sporcu katıldı.

Kars'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Cumhuriyet Koşusu'na 36 bayan, 77 erkek olmak üzere toplam 113 sporcu katıldı.

Kars Sentetik Yüzeyli Atletizm Pisti'nde düzenlenen koşuya yoğun ilgi gösterilirken, dereceye girmek için atletler yoğun çaba sarf etti.

Düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nda bin 500 metre Minik Bayanlarda; 1. Rojin Taşçı Mihralibey Ortaokulu, 2. Rabia Özkocak Cumhuriyet Ortaokulu 3. Elifnaz Baylastır Kasım Kurşunoğlu Ortaokulu.

Bin 500 metre Minik Erkeklerde; 1. Emrah Bağ Digor Atatürk Ortaokulu, 2. Umut Efe Bedel Ziya Gökalp Ortaokulu, 3.Ömer Ayağ Mihrali Bey Ortaokulu.

2 bin Metre Yıldız Bayanlarda; 1. Zeynep Sude Yıldırım Yeni Şehir Ortaokulu, 2. Medine Kaya Mihrali Bey Ortaokulu, 3. Ada Buse Özadlı Fevzi Paşa Otaokulu.

3 bin Metre Yıldız Erkeklerde; 1. Hüseyin Akıncı Cevriye Tatış Ortaokulu 2. Hasan Akıncı Cevriye Tatış Ortaokulu, 3-Polat Emre Ötünçtemur Aydın Tanrıverdi Ortaokulu.

3 bin Metre Genç Bayanlarda; 1. Fatma Altun, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Berfin Gümüş Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Yağmur Avunçli Sarıkamış Spor Lisesi.

5 bin Metre Genç Erkeklerde; 1. Utku Göler Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. Habip Bozyel Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Selim Şehit Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Utku Göler 3'üncü oldu.

Cumhuriyet Koşusu'nda derece giren sporcuların ödüllerini Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç verdi. - KARS

Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı
Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım 12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar 12:31 Squid Game çılgınlığı Adana'ya da sıçradı! Kebap için birbirlerinin kuyusunu kazdılar İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor 12:15 İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum 12:04 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı 12:02 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok 10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası 09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası

Son Dakika Haberleri
12:52 111 yaşındaki Fatma nine, Ata'yı gördüğü anı anlatıyor: Boyum yetmedi, taşın üzerine çıktım
12:29 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı
12:07 Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü
12:03 Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum
12:02 Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor
12:01 Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü TBMM önünde çekilen meşhur fotoğrafın öyküsü         
12:53
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! İttifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
12:49
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü Sosyal medyada başlayan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü         
12:08
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları Ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları         
11:56
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular         
09:50
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 12:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Cumhuriyet Koşusu'na 113 sporcu katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement