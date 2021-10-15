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Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor - Son Dakika

Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor

15.10.2021 22:53

- Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor Sosyalleşmek için başladığı sporda şampiyonluklara koşuyor Kocaeli'de sosyalleşmek için başladığı judo sporunda, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Doğukan Coşar, başarısıyla herkese örnek oldu.

- Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor

Sosyalleşmek için başladığı sporda şampiyonluklara koşuyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sosyalleşmek için başladığı judo sporunda, Dünya ve Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Doğukan Coşar, başarısıyla herkese örnek oldu. Oğlunun başarısıyla gurur duyan anne, "Çocuklarımıza tuhaf bakıyorlardı. Bu şampiyonluklarla onları utandırıyorlar. "Biz de varız, biz de sizlerleyiz, her şeyi başarıyoruz" diyorlar" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Mehmet ve Naciye Coşar çiftinin 4 çocuğundan biri olan down sendormlu Doğukan (24), sosyalleşmek için başladığı judo sporunda üst üste başarılar elde etti. 2019'da Portekiz'de düzenlenen Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu, 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda ise Avrupa şampiyonu olan Coşar, elde ettiği başarıyla hem ailesini, hem de Türkiye'yi gururlandırdı. 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda şampiyon olduktan sonra Türk Bayrağı'na kapanan Coşar'ın o görüntüleri ise izleyenleri duygulandırdı.

Sporun yanı sıra eğitim hayatına da devam eden Coşar, boş zamanlarını ders çalışarak, kitap okuyarak, kardeşi Müberra ile ilgilenerek geçiriyor.

"Elimizden gelen desteği sağlayacağız"

Doğukan'ı evinde ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Doğukan'la hukukumuz daha eskiye dayanıyor. Onun başarılarını, güzelliklerini her daim gören ve takdir eden bir ağabeyiyim. Doğukan Kartepe'mizin evladı. Daha önce Dünya şampiyonuydu, şimdi ise Avrupa şampiyonu oldu. Bizleri gururlandırdı, bizleri ağlattı. Şampiyona da secdeye kapanması, Türk bayrağı ile tur atması bizleri çok mutlu etti. Doğukan başarılı ve ahlaklı bir sporcu. Ağabeyi olarak her zaman yanındayız. Doğukan için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

"Doğukan'ın evinin yakınına spor kompleksi kazandıracağız"

Doğukan Coşar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da spor yaptığını söyleyen Başkan Kocaman, "Doğukan şanslı. KBB Kağıtspor'da spor yapıyor. Kağıtspor aslında sporcu fabrikası. Kocaeli'deki birçok gence hizmet etmiş bir sporcu fabrikasıdır. Ben 45 yaşındayım, basketbol geçmişim var. O zamanlar bile üzerimizde Kağıtspor'un emeği vardır. Ben bu anlamda bu hizmeti sağlayan KBB Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Doğukan kardeşimizin ailesine çok teşekkür ediyorum. Bir sporcuyu yetiştirmede ailenin de emeği çok önemlidir. Aile de teşekkürü hak ediyor. Doğukan'ı bugünlere getiren hocalarına, antrenörlerine de teşekkür etmek istiyorum. Bu ekip ve strateji işidir. Spor eğitim kadar önemlidir. Kişinin karakterini, bedensel gelişimini, disiplini tetikleyen önemli başlıklardan bir tanesidir. Bizde Kartepe'de gençlerimizin spor yapması için seferberlik ilan ettik. Tüm mahallelerimize spor kompleksi yapmaya çalışıyoruz. Doğukan'ın da evinin çok yakınına spor kompleksi kazandıracağız. İnşallah Doğukan orada da spor yapmaya, öğretmeye, örnek olmaya devam eder" ifadelerini kullandı.

"Bekle beni olimpiyat"

6 yıldır judo sporu ile ilgilendiğini kaydeden Doğukan Coşar, "Şampiyon oldum, güzel oldu. Çok mutluyum, annem ve babam da çok mutlu oldu. Hedefim olimpiyatlarda şampiyon olmak. Bekle beni olimpiyat" dedi.

"Bütün hayatımızı ona adadık"

Doğukan'ın judoya 2016 yılında başladığını dile getiren baba Mehmet Coşar, "Gültekin Sevinç isimli hocamız var. O bize 2015 yılında telefon açtı. "Judoya başlatmak istiyorum" dedi, bizde memnuniyetle kabul ettik. O günden bu güne kadar her şey çok güzel gitti. 2019'da Portekiz'de Dünya şampiyonu oldu, 2021'de Avrupa şampiyonu oldu. Yine gururlandık. Doğukan'ın şampiyonluklarında Gültekin hocamızın, annemizin, bizim, cumhurbaşkanımızın emeği var. Bu çocuklar evlere kapalıydı, şimdi kabuklarını kırdılar. Doğukan ilk spora başladığında umudumuz yoktu. Dünya şampiyonu olduğunu duyduğumuzda bayıldım, bir tuhaf oldum. Bu kez de Avrupa şampiyonu olduğunda alıştım, mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Bütün hayatımızı ona adadık" diyen Coşar, "Dışarıdan hiç engellenmedi. Doğukan çalışkandır, sorumludur. Düzgün bir çocuktur. Şimdiki hedefi ise olimpiyat şampiyonu olmak" diye konuştu.

"Şampiyonluklarıyla, onlara tuhaf bakan herkesi utandırıyorlar"

Zorlu süreçten geçtiklerini anlatan anne Naciye Coşar ise şöyle konuştu:

"Şuanda çok mutluyuz. 2 sefer bizi gururlandırdı. Dünya şampiyonu oldu, şimdi de Avrupa şampiyonu oldu. Bundan sonraki hedeflerini bekliyoruz. Bizde ilk başta şampiyonluk beklemiyorduk. Sadece Doğukan'ın motive olmasını, enerjisini boşaltmasını, sosyalleşmesini istiyorduk. Bizi buralara kadar getirdi. Doğukan'la zorluklarla karşılaştık. Antrenman yaptığı yerler uzaktaydı, arabayla gidilecek yerler değildi. Otobüsle gidip geliyorduk, babamız çalışıyordu ben götürüyordum. Yağmur, kış demeden devam ettik. Birçok zorluk yaşadık, taşırken çok zorlandım. Çocuklarımıza tuhaf bakıyorlardı onlar bu şampiyonluklarla onları utandırıyor. Çocuklarımız Dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonu oldu. "Biz de varız, biz de sizlerle varız, her şeyi başarıyoruz" diyorlar. Bizleri çok gururlandırıyorlar. Allah'ıma şükrediyorum."

Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor
Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor
Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor
Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor

Şampiyon, Kocaeli, Doğukan, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kendisine garip bakanları şampiyonluklarıyla utandırıyor - Son Dakika Spor


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