Manisa Futbol Kulübü - Beypiliç Boluspor: 2-2

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Emir Aray Eyisoy (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) - Mehmet Yılmaz (x), Landre (xx), Veli (xx) (Dk. 81 Ahmet x), Erhan (xx) (Dk. 53 Özgür x), Gakpa (xx) (Dk. 53 Hakan x), Kouter (xx) (Dk. 81 Diallo x), Nizamettin (x), Tormin (x) (Dk. 42 Okan xxx), Sertaç (xxx), Orgill (xx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx) - Mehmet (xx), Fethi (x), Emin (xx), Abdurrahim (xx), Eray (xxx) (Dk. 79 Talha x), Abdurrahman (xxx), Bregu (x) (Dk. 30 Erkam x), Roshi (xxx), Diarrasouba (xxx) (Dk. 84 Arda), Kassongo (xxx) (Dk. 79 Marshal x)GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 73 Okan ( Manisa FK), Dk. 47 Emin, Dk. 60 Kassongo ( Boluspor )SARI KARTLAR: Roshi, Abdurrahim (Boluspor)KIRMIZI KART: Dk. 24 Fethi (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 7 maçını kaybedip düşme potasına gerileyen Manisa Futbol Kulübü, evinde Beypiliç Boluspor'la 2-2 berabere kaldı. Konuk Boluspor 24'üncü dakikada Fethi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, Manisa FK 30'uncu dakikada Nizamettin'le penaltı kaçırdı. Siyah-beyazlılar 45'inci dakikada Okan'la perdeyi açtı ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım 47'de Emin'le skoru eşitledi, 60'ıncı dakikada Kassongo Boluspor'u öne geçirdi. Mücadelenin 73'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Okan dengeyi sağladı. Bu sonuçla Manisa FK 10 puana çıkarken, Boluspor da puanını 12 yaptı.

3'üncü dakikada gelişen Boluspor atağında Eray'ın pasıyla topla buluşan Kasango şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Birkan'da kaldı. 29'uncu dakikada Sertaç'ın ortasında top ceza sahası içerisinde Dejvi Bregu'nun eline çarptı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 30'uncu dakikada Nizamettin'in kullandığı penaltı, yandan auta çıktı. 35'inci dakikada Gakpa'nın şutu defanstan sekti, Nizamettin önüne düşen topa vuruşu yandan auta çıktı. 45'inci dakikada Nizamettin'in serbest vuruşta topun arkasına geçti. Ceza sahasına yapılan ortada Okan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.47'nci dakikada Odise Roshi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emin, topu ağlara gönderdi: 1-160'ıncı dakikada kaleci Birkan'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Diarrassouba ile Kouter'in aynı anda müdahale ettiği top Kassongo'nun önünde kaldı. Kassongo'nun şutunda top filelere gitti: 1-273'üncü dakikada Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

90+2'nci dakikada Diallo'nun ortasına yükselen Orgill'in kafa vuruşunda top, az farkla auta çıktı.

- Akhisar