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Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler - Son Dakika

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

26.10.2021 14:31
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarışları devam ederken, rüzgarı bekleyen yarışçılar renkli görüntüler sergiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarışları devam ederken, rüzgarı bekleyen yarışçılar renkli görüntüler sergiledi.

Rusya, Avusturalya, Ukrayna, Bulgaristan, Letonya, Türkiye, Romanya, Kazakistan, Almanya, İspanya, Estonya ülkelerinden 123 tekne ile bin 200 yelkencinin mücadele ettiği, yarışın ikinci gününde Marmaris Körfez dışında Kadırga Koyu açıklarında yarıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası 32. Yarış Haftası'nın ikinci gününde de rüzgarı bekleyen yelkenciler renkli görüntüler sergiledi. Yarışçıların kimi güneşlendi, kimi dans ederek, havanın yarışa uygun koşullara dönmesini bekledi. - MUĞLA

Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler
Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler

Avustralya, Marmaris, Rusya, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Marmaris Uluslararası Yelken Yarışları'nda renkli görüntüler - Son Dakika
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