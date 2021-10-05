Milli ara takımlara iyi gelecek

Beşiktaş nefes aldı

Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor

Galatasaray 'da dinlenme molası Trabzonspor Abdulkadir, Dorukhan ve Koita'yı bekliyor

Ata SELÇUK/ - Süper Lig'de 8'inci haftanın tamamlanmasının ardından milli araya girilirken, takımlar bu ara sayesinde nefes aldı.Yoğun bir tempoyla başlayan Süper Lig'de takımlar sakatlık sorunlarıyla boğuşurken, milli araya girilmesiyle birlikte ekipler oyuncularının tedavileri ve toparlanmaları için vakit kazanmış oldu. Son haftalarda sakatlık nedeniyle sıkıntı yaşayan kulüplerin başında gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe milli ara sonrasında birçok oyuncusuna yeniden kavuşacakken, sezonu erken açan ve oyuncularında yorgunluk görülen Galatasaray da milli takıma gitmeyen futbolcularını dinlendirme şansı yakaladı.BEŞİKTAŞ NEFES ALDI UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının başlamasıyla yoğun bir tempoya giren Beşiktaş, birçok kritik maça çok sayıda oyuncusundan mahrum çıkmak zorunda kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın transfer döneminin tamamlanmasının ardından kafasında oluşan ilk 11'in neredeyse tamamı sakatlık sorunu yaşarken, Yalçın birçok maçta kadro kurmakta oldukça zorlandı. Vida, Necip Uysal, Alex Teixeira gibi isimler tedavilerini tamamlayarak siyah-beyazlı takımın Demir Grup Sivasspor'a karşı oynadığı maçta forma giyerken, Welinton, Montero, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Larin, Pjanic ve Mehmet Topal gibi oyuncuların ise tedavilerine devam edildi. Beşiktaş, milli arada bu oyunculara yoğun bir tedavi programı uygulayarak, sıkışık fikstürde tüm oyuncularının hazır olmasını istiyor.FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYORSezon başında birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren Fenerbahçe'de ise yüzler gülmeye başladı. Milli araya lider olarak giren sarı-lacivertli ekipte sakat futbolcular bir bir takıma dönmeye başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan Zajc ve Serdar Aziz sarı-lacivertli formayı giymeye başlarken, İrfan Can Kahveci, Sosa, Nazım Sangare ve Tisserand'ın ise milli ara sonrasında takıma katılmaları bekleniyor.GALATASARAY'DA DİNLENME MOLASISezon başında kadrosunu baştan aşağı yenileyen ve maçtan maça performansında büyük değişimler görülen Galatasaray'a ise milli ara nefes alma şansı tanıyacak. Bir süredir sakatlığından dolayı oynayamayan Boey'in Marsilya maçında oynaması ancak tekrar sakatlanması sonrası sağlık heyeti oyuncuyla yakından ilgilenirken, oyuncunun ciddi bir sakatlığı olmadığı ve milli ara sonrasında takıma katılacağı öğrenildi. Bir diğer sakat isim Barış Alper Yılmaz tedavisinin de tamamlanmasıyla takıma katılırken, sarı-kırmızılı takımda tek eksik oyuncu Arda Turan olarak göze çarpıyor. Sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'da yoğun geçen fikstürde milli ara sayesinde oyuncuları nefeslenecek.TRABZONSPOR ABDULKADİR, DORUKHAN VE KOITA'YI BEKLİYORLider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Trabzonspor'da ise Trondsen'in de takıma dönmesinin ardından 3 eksik isim kaldı. Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita'nın takıma katılmasını bekleyen bordo-mavili ekipte 3 oyuncu için seferberlik ilan edilirken, oyuncuların bir an önce takıma katılması için çalışmalar sürüyor. Sezon başında transfer edilen Dorukhan Toköz'ün sakatlığından dolayı bordo mavili formayla henüz istediği sürelere ulaşamaması teknik heyetin canını sıkarken, milli futbolcunun milli ara sonrasında tedavisinin tamamlanması ve kadroya katılması bekleniyor.

Süper Lig'in diğer ekiplerinde de sakat isimlerin sayısı düşmeyi sürdürürken, milli ara sonrasında birçok takımın sakat futbolcularına kavuşması bekleniyor.