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Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası - Son Dakika

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası

09.10.2021 11:12
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan, tavsiye üzerine haltere başlayan 19 yaşındaki sporcu, ulusal organizasyonlarda birçok derece elde etti.

Yusuf Fehmi Genç, 2019'da 61 kiloda katıldığı Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası ile Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam eden milli sporcu, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan da Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyor.

Yusuf Fehmi Genç, AA muhabirine, 6 yıl önce öğretmeninin tavsiyesi üzerine haltere başladığını söyledi.

İki yıl önce dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan genç sporcu, geçen ay Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda ise 1 bronz ve 2 gümüş madalya aldığını anımsattı.

Haltere ilk başladığı dönemde fındık toplama sırasında da antrenman yaptığını dile getiren Yusuf Fehmi Genç, "Kamp dönemimiz yaklaşıyordu, müsabakalara katılacaktık. Köyde kalıyordum. Babam bana halter seti aldı. Evimizin bahçesinde bu setle halter çalıştım. Fındık toplayarak, fındık çuvalı taşıyarak da antrenman yapmış oluyordum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Fehmi Genç, her sporcunun hedefinin olimpiyatlara yönelik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 Paris Olimpiyatları'nı kendime hedef aldım ama bu sadece sözde kalmayacak. Ben bunu başaracağıma inanıyorum. Yani kendimi orada görebiliyorum. İnşallah oraya gidip madalya alırım. 2022 yılında kota mücadeleleri başlıyor. İnşallah güzel bir dönem olur. Tabii ki altın madalyaya ulaşmak istiyorum. Aslında o derecelere ulaşmama pek de bir şey kalmadı. Benim yapmam gereken tek şey çalışmak."

"Genç arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum"

Spor yaparken ailenin verdiği desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Yusuf Fehmi Genç, "Ailem her daim benim yanımda, arkamda oldu. Ailenin yanında olması, destek vermesi çok güzel bir şey. Bu destekle bir yerlere gelmeye çalışıyorsun." diye konuştu.

Milli sporcu, gençlere yönelik bazı tavsiyelerde bulunarak, "Bütün genç arkadaşlarıma spor yapmalarını tavsiye ediyorum. İlgisi olan arkadaşlarıma da öğretmenlerinin, antrenörlerinin ve ailelerinin desteğiyle bir spor branşına yazılmalarını tavsiye ediyorum. Spora başladıkları zaman başarı arttığında aileler, çocuklarıyla gurur duyacaklar." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Halter Antrenörü Cumali Tekin ise Yusuf Fehmi Genç'in 2017'den bu yana ulusal ve uluslararası organizasyonlara katıldığını aktardı.

Yusuf Fehmi Genç'in yetenekli olduğunu ve azimle çalıştığını belirten Tekin, bu zamana kadar güzel dereceler elde ettiklerini, genç sporcunun çalışmalarını iki yıldır da kulüp olarak Ankara ASKİ Spor Kulübünde sürdürdüğünü dile getirdi.

Tekin, Yusuf Fehmi Genç'in daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayarak, "İnşallah olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Allah nasip ederse göreceğiz. Öyle bir hedefimiz var. Kendi de zaten o süreci iyi değerlendiriyor. Antrenmanlarına devam ediyor. Allah nasip ederse o gururu inşallah ülkemize yaşatacağız." şeklinde konuştu.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası
Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli halterci Yusuf Fehmi Genç'in hedefi olimpiyat altın madalyası - Son Dakika
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