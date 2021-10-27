Üye Girişi
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması - Son Dakika

Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması

27.10.2021 11:02
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması

Başpehlivanlığa yükseldiği 2016'daki 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası sakatlanan Muğla'nın aktif tek başpehlivanı Ali Yanatma, geçirdiği ameliyatların ardından 5 yıl sonra er meydanlarına dönmeyi heyecanla bekliyor.

Başpehlivanlığa yükseldiği 2016'daki 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası sakatlanan Muğla'nın aktif tek başpehlivanı Ali Yanatma, geçirdiği ameliyatların ardından 5 yıl sonra er meydanlarına dönmeyi heyecanla bekliyor.

Fethiye Belediye spor Kulübü sporcusu olan 31 yaşındaki Ali, başpehlivan olduktan bir yıl sonra omzundan ve sol dizinden sakatlandı.

Sakatlıklarına rağmen er meydanlarında mücadele etmeye devam eden Ali, 2018'de Denizli'nin Çameli ilçesinde 5'incisi yapılan Hasan Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ve 2019'da Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 27'ncisi düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan oldu.

Başpehlivan, sürekli nükseden sakatlıkları nedeniyle İzmir ve Kocaeli'nde geçirdiği başarısız ameliyatlar sonrası er meydanlarından uzak kaldı.

Tedavisi için ülke genelinde doktor arayışına giren Ali Yanatma, şifayı Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu üyesi hemşerisi Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan sayesinde memleketi Muğla'da buldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dört saatlik başarılı bir operasyon geçiren Ali, er meydanlarına döneceği günü adeta iple çekiyor.

Ali Yanatma, AA muhabirine, güreşe 14 yaşında başladığını ve Fethiye Belediyespor Kulübü sporcusu olarak devam ettiğini söyledi.

2016'da, Edirne Kırkpınar Sarayiçi'nde şampiyon olarak başpehlivanlığa yükseldiğini hatırlatan Ali, Muğla'nın ve Fethiye'nin tek aktif güreşen başpehlivanı olduğunu dile getirdi.

Muğlalı yağlı güreşçi, başa çıktıktan sonra sakatlıklarla karşılaştığını ve geçirdiği ameliyatlar sonrası eski performansından uzak kaldığını anlattı. Doktor arayışına girdiğini belirten başpehlivan Ali, şunları kaydetti:

"Bu sırada Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş ile karşılaştık. Konuyu aynı zamanda platform üyesi olan Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan hocamıza iletti. Yapılan muayenem sonrası burada ameliyatın yapılabileceği ve spor hayatıma geri dönebileceğim söylendi. Dört saatlik başarılı bir operasyon geçirdim. Allah izin verirse iki ay sonra gerçekleşecek yan bağ ameliyatım ardından çok çalışarak, tekrar eski formumu yakalayıp, Muğla'yı ve Fethiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim."

"Kırkpınar'da ses getirmek istiyorum"

Ali, sakatlıklardan dolayı sağlığına kavuşabilmek için çeşitli hastanelerde, 100 bin liraya yakın para harcadığını ifade ederek memleketi Muğla'da, hemşehrileri sayesinde tekrar sağlığına kavuşacağını ve er meydanlarına döneceğini aktardı.

Sakatlıklarına rağmen er meydanlarında yarışmaya devam ettiğini anlatan güreşçi, "Bu süreçte başpehlivanlıklar ve dereceler elde ettim. Ancak başarısız ameliyatlar nedeniyle bir türlü istediğim performansı yakalayamadım. Buradaki tedavimin ardından çok çalışarak, başpehlivanlığa yükseldiğim Kırkpınar'da ses getirmek, Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan da profesyonel güreşçi başpehlivan Ali Yanatma'nın, ağır bir spor yapması nedeniyle daha önce iki kez müdahale geçirdiği dizine, sporunu devam ettirmesi adına müdahalede bulunduklarını vurguladı.

Kendisini daha önce olduğu ölçüde güreşe devam edebilmesine yönelik müdahaleler ve rehabilitasyon çalışmaları ile tekrar çayırlara kazandırmaya yönelik bir tedavi programı uyguladıklarını anlatan Aydoğan, "Ali Yanatma çok iddialı bir başpehlivanımız. Son yıllarda Muğla bölgesinden yetişen güçlü, deneyimli ve tecrübeli bir başpehlivan. Ancak yapmış olduğu spor münasebetiyle geçirdiği diz sakatlığı ile bize geldi. Daha önce yapılan iki operasyondaki tedavi sonucu performansını daha da geliştirebilmek için eksik olan kısmı da biz ekibimizle birlikte tedavi olarak yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı kalitede performansını sürdürebilmesi açısından tedavimiz devam edecek." diye konuştu.

Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş ise 2,5 yıl önce kurulan platformun hem kültür hem de dayanışmayı içeren faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Yörük ve Türk kültürüne önem verdiklerini anlatan Karakuş, yağlı güreşin de bu kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu ifade ederek, "Bilindiği gibi başpehlivan unvanı sadece Kırkpınar'da alınabiliyor. 80'li yıllarda Milaslı Mehmet Güçlü başpehlivanımız vardı. Tam 30 yıl sonra bizler bir daha bir başpehlivana sahip olduk. Fakat talihsiz bir takım operasyonlar geçirmesi sebebiyle kendisini istediğimiz noktada görememiştik. Platform olarak kültürümüzün yaşaması için mücadele ederken, er meydanlarında bizi temsil eden bir başpehlivana duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Ali Yanatma bir devrin daha başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması
Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması

Hürriyet, Fethiye, Aydoğan, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz 11:04 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti 10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı 10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş 10:33 Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri 10:20 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti

Son Dakika Haberleri
11:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile Kasım'da Glosgow'da görüşeceğiz
11:05 Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar
11:03 "Yabancı sayısını düşüreceğiz" sözleri sonrası Nihat Özdemir'e tepkiler çoğaldı
10:50 Koronalı anne, doğum yaptıktan sonra yaşamını yitirdi
10:47 Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?
10:44 Patates söküm makinesi ile traktör arasında kalan adam hayatını kaybetti
10:42 Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor
10:40 Ali Koç sinirden taraftarın üstüne yürüdü! Taraftar tezahürat yaptı
10:37 Son dakika altın ne kadar? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
10:36 Oyuncu Billur Kalkavan'ın annesi Nuyan Kalkavan yaşamını yitirdi
Yüzünü herkesten saklıyor! Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları tüyleri ürpertti Yüzünü herkesten saklıyor! Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları tüyleri ürpertti         
11:19
Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! Erdoğan'dan Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu veren CHP ve HDP'ye tepki: Cibilliyetlerinin gereğini yaptılar         
11:06
Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar? Dolar bugün kaç TL oldu? Güncel dolar kuru ne kadar?         
10:47
Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor Bu kez sevindiren haber geldi! Benzine 25 kuruş indirim geliyor         
10:43
Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, Evlerine gelen su faturası aileyi şaşkına çevirdi! İSKİ, "Ödemek zorundasınız" cevabını verdi         
10:35
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor         
09:47
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Pervin Buldan, Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi         
09:27
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 11:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement