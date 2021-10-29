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OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı - Son Dakika

OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı

29.10.2021 20:02

Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCİ) tarafından Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muğla Valiliğince çeşitli kurum ve belediyelerin desteğiyle Şehit Fethi Bey Parkı'nda düzenlenen yarışa, 10 ülkeden 62 sporcu katıldı.

Türkiye'de ilk kez yapılan yarış "City Mountainbike" formatıyla gerçekleştirildi. Engellerle oluşturulan parkurda aynı anda dört sporcunun mücadele ettiği yarışta, sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlik sorumlusu Oğuzhan Soylu, gazetecilere, organizasyonun son 10 yıldır Avrupa'nın 25 marka şehrinde düzenlendiğini söyledi.

Dağlarda yapılan sporu insanların gözü önünde daha eğlenceli halde yapmaya çalıştıklarını belirten Soylu, "Etkinlikte toplam 10 ülkeden yaklaşık 120 sporcu mücadele edecek. Asıl amacımız bu dalda 2022 yılında ülkemizi dünya takvimine sokmak. Yarış, 2022 yılında yapılacak büyük organizasyonun provası niteliğinde. Yabancı yarışmacılarımız böyle bir iklimde burada olmanın mutluluğunu yaşıyor." diye konuştu

Yarışa Almanya'dan katılan Nils Obed Riecker, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, Türk insanına hayran olduğunu dile getirdi.

Bu zamanlarda Almanya'da havaların çok soğuk olduğunu ifade eden Riecker, "Burada hava çok güzel ve bu havada bisiklet sürmek harika bir duygu. Yollar çok güzel. Burada çok eğlendim. Daha sonra kesinlikle tekrar Türkiye'ye geleceğim." dedi.

Yarışa Hollanda'dan katılan Didi de Vries (24) ise Hollanda'da da çok fazla yağmur olduğunu, Türkiye'nin çok daha düzel olduğunu kaydetti.

Fethiye etabında erkeklerde İsveçli Anton Olstam, kadınlar ise Hollandalı Didi de Vries birinci oldu.

Yarışın ikinci etabı 31 Ekim'de Marmaris'te, son etabı ise 2 Kasım'da Bodrum'da yapılacak.

OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı
OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı
OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı
OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı
OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Fethiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: OPET Muğla Cup Four Cross'un ilk ayağı Fethiye'de yapıldı - Son Dakika
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