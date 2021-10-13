Osmangazili judocular üçüncülük kürsüsünde

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Ümitler Mix Judo Müsabakaları'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik'te düzenlenen Ümitler Mix Judo Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Üstün performansların sergilendiği turnuvaya İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Çankırı, Manisa, Denizli, Kocaeli, Karaman, Sakarya, Kırıkkale ve Samsun'dan 297 sporcu katıldı. Lig hazırlıklarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları, tatamiye adeta damga vurdu. Genç sporcular, rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Madalyalarını Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın elinden alan Osmangazili yıldızlar, gelecek müsabakalarda iddialarını koruyacaklarını söyledi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA