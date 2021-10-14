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Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı" - Son Dakika

Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı"

14.10.2021 11:11

- (Özel haber) Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı" Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat ile birlikte Türkiye Ligi Kenyalı futbolseverlerin merceği altında" Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi...

- (Özel haber) Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı"

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu:

"Engin Fırat ile birlikte Türkiye Ligi Kenyalı futbolseverlerin merceği altında"

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Engin Fırat'ın gelişiyle Kenyalı futbolseverlerin Türkiye Ligi'ni de takip edeceğini söyledi. Miroğlu, Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nı çalıştıracak olmasının iki ülke arasındaki ilişkilere de renk katacağını aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Teknik Direktör Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ve Kenya - Türkiye ilişkileri hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 3.5 yıldır büyükelçi olarak görev yaptığını aktaran Miroğlu, "Nairobi bizim için çok önemli bir merkez. Biz her zaman Kenya'yı ortak ve dost olarak gördük. 55 yılı aşkın süredir Türkiye Büyükelçiliği Kenya'da hizmet veriyor. Kenya, bölgesinde çok önemli bir ülke ve merkez konumunda. Türkiye açısından da Afrika açılım politikamızdan sonra da ilişkilerimiz biraz daha ivme kazandı. Özellikle 2016 yılında Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hem ekonomik hem ticari hem siyasi alanda önemli gelişmeler meydana geldi. İlişkilerin en önemli boyutlarından bir tanesi de ekonomik ve ticari ilişkilerimiz. 250 milyon Doları aşan bir ticaret hacmimiz var. Korona virüsün olumsuz etkilerine rağmen hala ticaret hacmi gelişmekte ve artmakta. Bu da bizim ikili ticari ekonomik ilişkilerimizi sağlam zeminde geliştiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Türk teknik direktörün Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı"

Engin Fırat'ın Kenya Milli Takım Teknik Direktörü olmasıyla birlikte Kenya Türkiye ilişkilerine farklı bir renk kattığını vurgulayan Ahmet Cemil Miroğlu, " Spor, özellikle Kenya toplumu için çok önemli. Özellikle atletizm konusunda dünyaca tanınıyorlar. Bizim de ilk başta Kenya ile spor alanındaki işbirliğimiz atletizm alanında gelişti. Kenya futbolu da çok yakından takip ediliyor. Hocamızın gelişi ile birlikte zaten mükemmel seyreden ilişkilerimize yeni bir işbirliği açıldı. Bir Türk teknik direktörün Kenya Milli Takımı'nın başında olması ilişkilerimiz açısından da çok daha farklı bir renk kattı. Spor ilişkilerimiz de bu şekilde inanıyorum ki daha da gelişecek" açıklamasını yaptı.

"Kenya'da çok ciddi bir potansiyel mevcut"

Türk iş adamlarını Kenya'da yatırım yapmaya teşvik ettiklerini belirten Miroğlu, "Ticaret ve ekonomik ilişkilerimiz çok iyi gelişiyor ama hala potansiyelinin çok uzağında. Çünkü cumhurbaşkanımız da burayı ziyaret ettiğinde iki ülke cumhurbaşkanları aslında bize 1 milyar Dolarlık bir hedef koymuşlardı. Hala onun sadece 4'te 1'ini aşabilmiş durumdayız. Çünkü bu hedef konulurken esas husus iki ülkenin potansiyeliydi. Türkiye'nin gücü, Kenya'nın bölgesindeki önemini bir araya getirdiğimizde bizim tabii ki ekonomik ilişkilerimiz ileri boyutta olması lazım. Bu yüzden biz iş çevrelerimizi yatırım yapmaya teşvik ediyoruz. Kenya'da çok ciddi bir potansiyel mevcut" diye konuştu.

"İş adamlarımızı Kenya'nın büyük altyapı projelerinde tutmak istiyoruz"

Ekim ayının sonunda yapılacak olan Türkiye Afrika İş Forumu hakkında da konuşan Ahmet Cemil Miroğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Çok yakın zamanda ekim ayının sonuna doğru Türkiye Afrika İş Forumu düzenlenecek. Burada da şimdiye kadarki gerçekleştirilen tüm iş forumlarında en çok katılım gerçekleştiren ülke her zaman Kenya oldu. Bu sene de biz çok yoğun ilgi bekliyoruz. Aynı zamanda en son Kenya Ticaret Bakanı ile bir araya geldim. Kendisi de özellikle katılma isteğini belirtti. Büyük bir potansiyel var. Biz bunu yavaş yavaş kullanmaya başladık. Biz tüm iş adamlarımızı Kenya'nın büyük altyapı projelerinde inşaat projelerinde tutmak istiyoruz."

"Türk ürünlerinin imajı Kenya'da çok yüksek"

Miroğlu, Türk markalarının Kenya'da uygun fiyatlı ve güvenilir olarak tanındığına vurgu yaparak, "Şunu da kesinlikle söyleyebilirim ki Türk ürünlerinin Kenya'da çok yüksek bir beğenilirlik düzeyi var ve imajı çok yüksek. Herkes Türk ürünlerini şu şekilde takdim ediyor; Batı standartlarında Asya fiyatlarında. Bunun üzerine güçlü Türk markası bir araya gelince bütün ürünlerimiz için ciddi bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. İş adamlarımıza Kenya pazarına yakından bakmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir lig olacağını düşünüyorum"

Süper Lig'i yakından takip ettiğini dile getiren Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, "Yurt dışında herkesin küçüklükten itibaren gönlünü verdiği bir takım oluyor. Yurt dışına gittikten sonra öncelikle milli takımımızın forması üzerimizde. Mümkün olduğu kadar tüm maçlar seyretmeye çalışıyoruz. İlk haftalardan güzel bir lig olacağını görüyoruz. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Hem kendi ligimizde hem de yurt dışında başarılar diliyorum" diye konuştu.

"Engin Fırat ile birlikte Türkiye Ligi Kenyalı futbolseverlerin merceği altında"

Kenya'da genelde İngiltere Premier Lig'in takip edildiğini söyleyen Miroğlu, Engin Fırat'ın Kenya Milli Takım'ının başına geçmesiyle birlikte Süper Lig'e de ilginin artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kesinlikle Türk futboluna ilgi teknik direktörümüzün göreve başlamasıyla daha da arttı. Burada esas Kenya Ligi çok çekişmeli olmadığı için genelde gençler Avrupa liglerini özellikle İngiltere Ligi'ni takip ediyorlar. Herkesin bir İngiliz futbol kulübü var. Bence buradaki en önemli etken özellikle yurt dışında oynayan Kenyalı futbolcularla birlikte başladı. Örneğin Türkiye'de daha fazla Kenyalı futbolcu oynarsa büyük ihtimalle Türkiye liglerine ilgi de artacaktır. Hocamızla birlikte Türkiye Ligi de artık Kenyalı futbolseverlerin merceği altında."

Türkiye Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Türkiye'den gelen misafirleri büyükelçilikte ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Türkiye - Kenya ilişkileri ile ilgili her konuda ulaşılabilir olduklarının altını çizdi.

Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı
Ahmet Cemil Miroğlu: Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı

Ahmet Cemil, Fırat, Milli, Kenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Cemil Miroğlu: 'Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Cemil Miroğlu: "Engin Fırat'ın Kenya Milli Takımı'nın başına geçmesi ilişkilerimize renk kattı" - Son Dakika
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