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Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü! - Son Dakika

Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!

16.10.2021 19:03
Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!

Son dakika habere göre DG Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Antalyaspor'da As Başkan Berkay Bahar maçın ardından hakem Mete Kalkavan'a sitem etti.

DG Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Antalyaspor'da As Başkan Berkay Bahar maçın ardından hakem Mete Kalkavan'a sitem etti. Bahar, "Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor. Bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Antalyaspor'da kulübün as başkanı Berkay Bahar, karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bahar, maçın hakemi Mete Kalkavan'ın verdiği kararlara tepki göstererek, "İki maçın ardından açıklama yapmaktan hicap duyuyorum. Bu MYK yapısının değişmesi gerekiyor. Mete Kalkavan'la ilgili geçen hafta bir açıklama yaptık. Yaptığımız açıklama da tecrübesiz hakemler ve tecrübesiz VAR hakemleri aynı anda veriliyor. Bununla ilgili federasyona ve MYK'ya bir çağrıda bulunmuştuk. Bu hafta Antalyaspor'un her dönemde defalarca sorun yaşadığı Mete Kalkavan bizim maçımıza veriliyor. Sivasspor'u da buradan kutluyorum. Onlarda muhtemelen memnun değiller" dedi.

"MHK yapısının değişmesi lazım"

Hakem Mete Kalkavan işe çok sorunlar yaşadıklarını hatırlatan Bahar, "Mete Kalkavan'la ilgili şunları söylemek istiyorum. 5 Ekim 2018 tarihinde Antalyaspor-Galatasaray maçında VAR hakemiydi ve müdahale etmesi gereken pozisyonlara müdahale etmedi. Hatta Sayın Fatih Terim maçtan sonra 'vardı yoktu geçelim bunları' diye açıklama yapmıştı. 2018 yılında Malatyaspor-Antalyaspor maçında Antalyaspor maçı 2-0 kazanıyor ve maç boyunca Antalyaspor'a 5 sarı 1 kırmızı kart veriliyor ve Malatyaspor'un yaptığı tüm sertliklere göz yumuyor. 18 Şubat 2019'da Antalyaspor-Başakşehir maçında oyuncumuzun boğazına dirsek atmasına kart bile çıkarmıyor, Robinho'nun Nazım'ın bileğine basmasına faul bile vermiyor. 5 Mayıs 2019 Göztepe maçında maç 4-1 Göztepe lehine bitti ama maç 1-1'deyken aleyhimize verilen penaltı kararıyla 2-1 oldu, 3 dakika sonra oyuncumuza 2 sarı kart gösterildi. Bunlar Mete Kalkavan'ın marifetleridir. 2 Kasım 2020'de Fenerbahçe maçında 45'inci dakikada oyuncumuzun hareketine sarı kart çıkardı. Mete Kalkavan'la ilgili hikayemiz çok. Bugün ki olaydan sonra önce tacı Antalyaspor'a veriyor, bizim oyuncumuz topu eline alıyor. Tacı atacakken bütün oyuncularımız ön tarafa çıkarken tacı Sivasspor'u oyuncu kullanıyor ve ondan sonra da gol oluyor. Bu MHK yapısının değişmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, futbolda fark yaratmaya çalışıyoruz. Futbolumuza değer katmaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlar lütfen rica ediyoruz. Artık bir önlem alınsın. Yani her maçtan sonra adalet diye bağırmamız mı gerekiyor. Lütfen rica ediyoruz hassas davranılsın. Mete Kalkavan'la ilgili Antalyaspor'un hassasiyeti olduğunu MHK biliyorken, çıkartıp bize Mete Kalkavan'ı veriyor. Ben kendilerini kutluyorum, takımımı kutluyorum" diye konuştu.

"Direncimizi kırmaya çalışıyorlar"

Bir basın mensubunun "Sadece Mete Kalkavan'dan mı şikayetçisiniz?" şeklindeki sorusu üzerine As Başkan Bahar, "Hayır geçen haftaki maçtan sonra bir açıklama yaptık. Tecrübesiz hakemlerin maçlarımıza verildiğini söyledik. VAR hakemlerinin tecrübelilerden seçilmesini istedik. Bunu söyledik. Sadece bunu söyledik. Sanki bize bu hafta ders verirlermiş gibi 'alın size en çok problem yaşadığınız tecrübeli hakem Mete Kalkavan. Sivasspor'da memnun değil. Onlardın da hocası kırmızı kartla atıldı. Demek ki bir yanlış var. Bu düzenin kontrol edilmesi lazım. Çok uğraşıyoruz, ekonomiyle ve sponsorlarla uğraşıyoruz. Futbolu iyi bir yere getirmeye çalışıyoruz. Türk futboluna hizmet eden kararlar almaya çalışıyoruz. Ama bu yapılanlardan sonra bütün direncimizi kırmaya çalışıyorlar. Zannetmesinler ki Antalyaspor buna müsaade eder. Sonuna kadar arkasındayız" yanıtını verdi. - SİVAS

Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!
Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!
Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü!

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... As Başkan Bahar, hakem Mete Kalkavan'a ateş püskürdü! - Son Dakika Spor


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