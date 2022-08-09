Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

09.08.2022 00:17
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftası yapılan 3 maçla tamamlandı.

Ligde ilk haftanın kapanış gününde Medipol Başakşehir-Kasımpaşa, MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor ve Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor müsabakaları yapıldı.

Günün ilk maçında Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-0'lık skorla geçti. MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasındaki maç golsüz berabere bitti.

Sezona dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada üstünlüğünü koruyamadı ve ligin yeni takımı Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçlarının tamamlanmasıyla ilk haftayı Medipol Başakşehir averajla lider tamamladı.

Sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.

Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabakanın 16. dakikasında fileleri havalandıran Cornelius, sezonun ilk golünü atan futbolcu oldu.

İlk kartlar

Ligde sezonun ilk kırmızı kartını Yukatel Kayserisporlu Ali Karimi gördü.

İlk haftada Beşiktaş'a konuk olan sarı-kırmızılı takımda İranlı orta saha oyuncusu Karimi, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Süper Lig'de sezonunun ilk sarı kartını ise Trabzonspor müsabakasında İstanbulsporlu Ferhat Yazgan gördü.

Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyet golünü son anlarda buldu

Ligin ilk haftasında Beşiktaş ve Galatasaray, galibiyeti getiren golleri son dakikalarda attı.

İlk haftada Yukatel Kayserispor'u konuk eden siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 90+6. dakikada Rachid Ghezzal'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Galatasaray ise Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 galip tamamladı.

Haftanın kapanış maçında ligin yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe de 2 kez öne geçtiği müsabakada 3-2 geri düştü. Sarı-lacivertliler, 90+2. dakikada Mergim Berisha'nın golüyle 1 puan aldı.

İlk hafta sonuçları

İstanbulspor-Trabzonspor: 0-2

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: 2-4

Bitexen Giresunspor-Adana Demirspor: 2-3

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 4-0

MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: 0-0

Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor: 3-3

Puan durumu

Ligin ilk haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR11004043
2. ALANYASPOR11004223
3. TRABZONSPOR11002023
4. ADANA DEMİRSPOR11003213
5. BEŞİKTAŞ11001013
6. GALATASARAY11001013
7. FENERBAHÇE10103301
8. HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR10103301
9. DEMİR GRUP SİVASSPOR10101101
10. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ10101101
11. ARABAM.COM KONYASPOR10100001
12. MKE ANKARAGÜCÜ10100001
13. ATAKAŞ HATAYSPOR00000000
14. BITEXEN GİRESUNSPOR100123-10
15. FRAPORT TAV ANTALYASPOR100101-10
16. YUKATEL KAYSERİSPOR100101-10
17. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK100124-20
18. İSTANBULSPOR100102-20
19. KASIMPAŞA100104-40
Not: Atakaş Hatayspor, ilk haftayı bay geçti.

İkinci haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük'ün bay geçeceği ikinci haftanın programı şöyle:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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Kaynak: AA

Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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