Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

18.08.2022 12:02
Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Ümraniyespor ile Galatasaray yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan yarın, 20 Ağustos Cumartesi, 21 Ağustos Pazar ve 22 Ağustos Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Ümraniyespor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu hafta Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Fenerbahçe, Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.00 H. Ümraniyespor - Galatasaray

20 Ağustos Cumartesi

19.15 B. Giresunspor - Kasımpaşa

19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK

21.45 F. T. Antalyaspor - Trabzonspor

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor

21.45 Beşiktaş - V. Fatih Karagümrük

22 Ağustos Pazartesi

19.15 D. G. Sivasspor - Corendon Alanyaspor

19.15 İstanbulspor - A. Konyaspor

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip Ümraniyespor ile Galatasaray, ilk kez resmi maçta rakip Dursun Özbek'in acı günü Dursun Özbek'in acı günü
Kaynak: İHA

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:48 Aracı yanmış halde bulunan kadının cesedi göletten çıkarıldı
11:14 Döviz piyasaları dalgalanıyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
11:07 Ataşehir'de feci olay! TIR'ın altında 100 metre sürüklenen yaşlı kadın can verdi
11:02 Afganistan'daki cami saldırısında çok ağır bilanço! Onlarca ölü ve yaralı var
10:59 Sağlık Bakanlığı'ndan dev işçi alımı! Engellileri kapsayacak
10:55 Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti
11:26 Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Trabzon'da Gecenin Kartalları ile gençler arasında laf atma kavgası çıktı
10:48 Sokak röportajcısından, Atatürk'ün İngiliz komutana kılıcını teslim ettiğini iddia eden vatandaşa: Sana dalmadığıma şükret
10:50 Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın fiyatları değişkenlik gösteriyor
10:49 Genç erkeklerle birlikte olmak için ülkeye gelen yaşlı İngiliz kadın turistlere Gambiya'dan tepki geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 12:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement