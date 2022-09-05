Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haftanın son maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Ligde bu hafta oynanan karşılaşmaların 4'nü konuk takımlar, 3'ünü ev sahibi ekipler kazandı. İki mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Toplam 18 gol atılırken, sadece bir müsabakada takımlar fileleri havalandırmayı başaramadı.

Sonuçlar

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hangi Kredi Ümraniyespor-Trabzonspor: 0-1

Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-0

Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: 2-0

Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-1

Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: 0-2

MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 2-3

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Ligde 5. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

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