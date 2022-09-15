Süper Lig'de 7. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak - Son Dakika
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Süper Lig'de 7. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak

15.09.2022 09:16
Süper Lig'de 7. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta, yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İki müsabakanın da başlangıç düdüğü saat 20.00'de çalacak.

Süper Lig'de 7. haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor (Nef)

20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

17 Eylül Cumartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor- Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 İstanbulspor- Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

18 Eylül Pazar:

17.00 Trabzonspor- Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ülker)

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Kaynak: AA

Galatasaray, Hatayspor, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de 7. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak - Son Dakika

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