Haftanın açılışında Galatasaray , lider Arabam.com Konyaspor 'u Nef Stadı'nda konuk edecek. Günün diğer maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor , Yeni Hatay Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Süper Lig'de 7. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak - Son Dakika

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