Üye Girişi
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu - Son Dakika

Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu

25.10.2021 11:13
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu.

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TSYD Trabzon Dergisi'ne konuştu. Birlikte çalıştığı teknik adamlar Metin Bak ve Turgut Kural ile 35 yıllık dostluğunun öyküsünü anlatan Avcı, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaparak "Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" dedi.

Süper Lig'de zirve koltuğunda yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aynı çatı altında birlikte görev yaptığı teknik direktörler Metin Bak ve Turgut Kural, 35 yıl önce başlayan dostluklarının öyküsünü TSYD Trabzon Dergisi'ne anlattı. 1986-87 sezonunda Abdullah Avcı'nın santrfor olarak görev aldığı Rizespor'un kadrosunda birlikte başarılar elde eden deneyimli teknik adamlar, şimdi ise Trabzon'da, Trabzonspor'un başarısı için güç birliği yapıyor. Başarılı spor adamları, hiç kopmadan bugüne uzanan 35 yıllık dostluklarını anlatırken, Rize ve Trabzon kardeşliğine vurgu yaptı. Perşembe günü yayımlanacak dergide 3 teknik adam, Karadeniz ekipleri için "El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil" dediler.

AVCI: BU İKİ ŞEHİR AYRI DÜŞÜNÜLEBİLİR Mİ?Rizespor'a transfer olduğunu dönemi hatırlatan Avcı dergide "1986 yazıydı Rizespor'a transfer oldum. Gelmeden evvel Metin ve Turgut'un isimlerini biliyordum ama tanımıyordum, bana çevremden, "Merak etme biri sağ açık, biri sol açık leblebi gibi orta yapıyorlar" dediler. Bazen orta oldu, bazen olmadı ama en önemlisi şu oldu: 35 senedir arkadaşlığımız dostluğumuz hiç kopmadan devam etti. Bugün buradayız aynı çatı altında, Trabzonspor çatısı altında. Burada kuruma ve Trabzonspor'a hizmet etmek aynı amaç uğrunda. 35 sene önce başlayan dostluğun burada da böyle devam etmesi, samimiyetin ilk günkü devam etmesi çok güzel. Tabi ki bazen mesafeler olur, bazen altı ay görüşmezsin, telefonla görüşmezsin ama sanki böyle altı aydır her gün görüşüyormuş gibi davranırsın. Bizimkisi de öyle bir durum şu anda. Rize'den başlayıp Trabzon'a uzanan, çok değerli bir dostluk bizimki. Zaten bu iki şehir insanı arasında ilişkiler hep böyle olmuştur, yan yana, omuz omuzadır hep. Belki araya küçük küskünlükler girmiştir ki bu zaten çok doğal, ama sonrasında ne olursa olsun hep beraber hareket etmişlerdir. Bu iki şehir ayrı düşünülebilir mi?" dedi.BAK: RİZE VE TRABZON EL ELE VERİNCE ŞAMPİYONLUKLAR GELDİRizespor eski futbolcusu, TÜFAD Trabzon Şube Başkanı, Trabzonspor Altyapı Koordinatör Yardımcısı Metin Bak da, "Ben Trabzonspor'dayken çok teklif vardı, ama Rizespor'a söz vermiştim. Transfer döneminde daha yüksek rakamlar verdiler ama tereddütsüz Rize'ye gittim.  O tarihten beri Rize'den hiç kopmadım.  Oraya gidince hiç yabancılık çekmedim. Sanki aynı ildeymiş gibiydim çünkü kültürü, doğası, her şeyi aynı. İnsanı da! Birden sinirlenir ama vefalı, neşeli, yardımseverdir. Birbirinden gelin alıp vermiş, tek yürek olmuştur bu şehirler, komşudan öte bana göre tek yürektir. Rizespor'un şampiyon olup 1. Lige (şimdiki Süper Lig) yükseldiğinde Trabzonlu olarak ben, Turgut Kural ve Erol Tombul takımdaydık. Bizi evlatları gibi görür severlerdi, halen aynı dostluklar sürüyor. Şampiyonluk sürecinde Trabzon'dan taraftarlar gelirdi maçlara. Trabzonspor'un şampiyon olduğu dönemde de Rize'den otobüsler, minibüsler kalkardı. El ele verince iki takım da güçlü olur, bunu tarih ispatlamıştır.  Başarı için yine öyle olmalı. Abdullah Avcı ve Turgut Kural'la birlikte 1986-87 sezonunda birlikte oynadık. Kamplarda, antrenman dışında hep beraberdik. Turgut Kural'la uzun yıllar her şeyi paylaştık. Abdullah Avcı hep paylaşımcı katılımcı, değerli bir kişilikti. 35 yıl geçti, o süre içinde birbirimizden hiç kopmadık. Her durumda birbirimize destek olduk. Turgut çok yetenekli, çalışkan bir oyuncuydu. Abdullah Avcı ise iyi bir golcüydü, bitiriciydi. Oyun zekası çok yüksek, iyi pozisyon alırdı. Kafa hakimiyeti de çok yüksekti" diye konuştu.KURAL: RİZELİNİN BURNU KANASA TRABZONLU ÜZÜLÜR

Rizespor eski futbolcusu, Trabzonspor Futbol Departman Sorumlusu Turgut Kural ise, "Rizespor'la yollarımız 1984/85 sezonunda kesişti ve 6 yıl süren, her yönüyle özel yıllar yaşadım. İlk 4 yıl, Rizeli ve Trabzonlu sporcuların oluşturduğu kadrolarla lige çıktık, ciddi ve güçlü bir takım kurduk.  Abdullah Avcı santrfor, ben sağ açık, Metin Bak ise sol açık olarak oynarken, ligin en etkili forvet hatlarından biriydik. O dönemlerde birlikte oynayan, yaş ortalaması 21 olan Rizeli ve Trabzonlu gençlerin sergiledikleri birliktelik, kurdukları bağ ve başarıları ile iki şehrin kardeşliği iyice perçinlenmişti.  Yine çok büyük çoğunluk aynı düşünüyor, farklı algıları da düzeltebiliriz. Yine aynı birlikteliği sağlayabiliriz. Yapılacak olan şey, o yılları yeniden modellemek olabilir. Takımlar arasındaki oyuncu geçişleri çoğaltabiliriz, birlikte yapılacak organizasyonları artırabiliriz. Birlikte hareket ettikçe sorunları çok rahatlıkla yok edebiliriz. Bu iki şehir birbiriyle öyle kaynaşmış ki, bu bağı koparmak mümkün değil. Aile içinde bile kavga olur, sonra biter. Rize ve Trabzon da bana göre bir aile gibidir.  Bir Rizelinin burnu kanasa Trabzonlu üzülür, bir Trabzonlu zorda kalsa ona ilk eli Rizeli atar. Sadece sporda ayrı düşünenler var. Öyle ki, belki maçta birbirine kızar ama stat çıkışında yine kardeşçe yol alırlar. O nedenle bu iki şehri asla ayrı düşünemiyorum" şeklinde konuştu.


Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu
Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu

Abdullah Avcı, Turgut Kural, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak 12:41 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin 12:35 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi 12:11 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in yapacağı Fuzuli Havalimanı 8 ayda inşa edildi
NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor 12:09 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu 11:55 Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı 11:40 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı partisine katıldı! Kostümlü fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler

Son Dakika Haberleri
12:40 Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak
12:39 Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi
12:34 Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin
12:31 Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor
12:09 İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri
12:08 NASA Başkanı'ndan dikkat çeken açıklama: UFO gören pilotlarla görüştüm, radarları bu nesneye kilitleniyor
11:55 Galatasaray antrenmanın yayınına katılan Gedson, taraftarı heyecanlandırdı
11:35 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
11:29 Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç Fenerbahçeli futbolcular, ıslıklara alkışla karşılık verdi, Ali Koç "Gereksiz hareket" dedi         
12:40
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri İşte MİT'in yakaladığı 15 MOSSAD ajanının fotoğrafları ve görevleri         
12:10
Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu Kendisini döven tekel bayi sahibini bulamayınca kardeşini vurdu         
11:57
Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Sudan'da yaşanan darbe girişiminde askerler, radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı         
11:44
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü         
10:37
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 12:49:11. #1.13#
SON DAKİKA: Abdullah Avcı'dan 'Rize ve Trabzon kardeşliği' vurgusu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement