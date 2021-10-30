Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkan adayları Kayseri'de bir araya geldi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) başkan adayları Kayseri'de projelerini anlattı.

Kayseri'de bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek TBESF'nin 7. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylıklarını açıklayan Murat Ataman, Tansel Yetik, Aydın Yıldırım ve Muaz Ergezen, ampute futbol kulüpleri temsilcileriyle bira araya geldi.

Adayların sırayla söz alarak projelerini anlattığı toplantıda katılımcılar adaylara sorularını yöneltti.

Programa ev sahipliği yapan Ampute Futbol Spor Kulüpler Derneği Başkanı Faruk Şahin, AA muhabirine, önümüzdeki hafta başlayacak ampute futbol ligi öncesi kulüpleri Kayseri'ye davet ettiklerini ve toplantıya TBESF başkan adaylarının da katıldığını söyledi.

Adayların vaatlerini anlattığını ve çok verimli bir ortam oluştuğunu belirten Şahin, "Adaylar, Tansel Yetik, Murat Ataman, Aydın Yıldırım toplantımıza katılım sağladı. Diğer aday Muaz Ergezen ise online olarak katılıp projelerini anlatma fırsatı buldu. Kulüplerin artık yeterli bilince sahip olduğunu bizleri yönetecek başkan adaylarının da bu perspektifte yapılabilecekleri vaatler ile buraya gelmesi son derece önemliydi." dedi.

Adaylardan Murat Ataman da hedefinin 8 bin 500 engelli sporcu kanalıyla Türkiye'deki yaklaşık 8,5 milyon engelliye ulaşmak olduğunu söyledi.

Yapacakları projelerle hem bedensel engelli insanların sosyal hayata katılımını artıracaklarını hem de federasyonun yapısını güncelleyeceklerini belirten Ataman, "Aday olmaktaki amacım bedensel engellileri hayata katmak. Sosyal alanda sosyal statülerini değiştirmek. İşin doğrusu onlara dokunmak istiyorum. Federasyonun şu anki organizasyon yapısı yönetilebilir değil. Organizasyon yapısındaki güncel değişiklikleri yaparak daha hiyerarşik ve demokratik yapıyı kurgulamak için aday oldum." dedi.

Tansel Yetim de 17 yıldır bedensel engelliler spor camiasının içerisinde bulunduğunu ve federasyona yeni bir heyecan getirmek için aday olduğunu ifade etti.

Son yıllarda bedensel engellilerin spora yönelmesinde önemli bir duyarlılık oluştuğunu anlatan Yetim, uluslararası arenada sporcuların ve milli takımların elde ettiği başarıların sporcu sayısını artırdığını, başkan oldukları takdirde kendilerinin de buna katkı sağlayacak projeleri ortaya koyacaklarını kaydetti.

Aydın Yıldırım ise beden eğitimi öğretmeni olduğunu, bedensel engellilerin sportif faaliyetlere katılım sağlaması için iyi işler yaptığını ve bu tecrübesini federasyona taşımak için adaylığını açıkladığını söyledi.

Genç bir ekiple yola çıktığını ve gençlerin daha fazla spora yönelmesi için çalışmalar yapacağını dile getiren Yıldırım, Türkiye'deki bedensel engelli sporunu daha ileriye taşımayı amaçladığını belirtti.