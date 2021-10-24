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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

24.10.2021 17:05
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet TopalBursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano da Silva, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ)Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk,...

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano da Silva, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun ( Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ)

Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Setler: 14-25, 13-25, 25-20, 19-25

Süre: 102 dakika (24, 23, 28, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Umut Özdemir, Efeler Ligi, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor


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