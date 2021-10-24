Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Topal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano da Silva, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun ( Umut Özdemir, Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer, Berkün Eber Üstündağ)
Spor Toto: Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)
Setler: 14-25, 13-25, 25-20, 19-25
Süre: 102 dakika (24, 23, 28, 27)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 4. haftasında Spor Toto, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi - Son Dakika Spor