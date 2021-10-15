Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin üçüncü hafta karşılaşmaları ise 17 Ekim Pazar günü başlayacak.
Liglerde haftanın maç programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
13.00 VakıfBank- Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
16.30 Mert Grup Sigorta- Bolu Belediyespor (Başkent Voleybol)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.30 Türk Hava Yolları- Yeşilyurt (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Ekim Pazar:
13.00 Altekma- Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
14.00 Spor Toto-Cizre Belediyespor (Başkent Voleybol)
14.00 Bingöl Solhanspor- Arkas Spor (Merkez Karşıyaka)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta (Ali Yücel)
16.30 Ziraat Bankkart- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent Voleybol)
18 Ekim Pazartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)
19 Ekim Salı:
15.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş- Halkbank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Haftanın programı - Son Dakika Spor