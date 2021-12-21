Sporda 2021 böyle geçti: Eylül

Sporda 2021 yılının Eylül ayında A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Alman Stefan Kuntz getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), alınan kötü sonuçların ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollarını ayırdı. 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'ya 6-1 kaybeden milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya rekoru

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl gecikmeli düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye,15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya kazandı.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Genel madalya sıralamasında Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalyayla zirvede yer alırken, Büyük Britanya ikinci, ABD üçüncü, Türkiye ise 42. oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre eylül ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 EYLÜL

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini bildirdi. Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında büyük umutlarla transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklentileri karşılayamayan Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

2 EYLÜL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar gümüş, tekvandoda erkekler 61 kilo K44 sınıfında Mahmut Bozteke bronz madalya kazandı.

Beşiktaş Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic'i Barcelona'dan bir sezonluğuna kiraladı.

3 EYLÜL

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı. Milli takım, Rio 2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'a 3-1 yenildi.

4 EYLÜL

2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşayan ve Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Hırvat futbolcu Mario Mandzukic, aktif kariyerini 35 yaşında noktaladı. Kulüp kariyerinde çıktığı 582 maçta 228 kez fileleri havalandıran Mandzukic, Bayern Münih formasıyla 2013'te UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Mandzukic, 89 kez giydiği ve 33 gol attığı Hırvatistan Milli Takımı formasıyla da 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ikincilik yaşadı.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.

5 EYLÜL

Türkiye, 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenen Tokyo Paralimpik Oyunları'nı rekor sayıda madalyayla tamamladı. Türkiye, 7. kez yer aldığı oyunlarda toplam 15 madalyayla tarihinin en başarılı organizasyonunu geçirdi. Tokyo 2020'de 13 branşta 87 sporcuyla yer alan Türkiye, 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz madalya elde etti.

Kadınlar golbolde Rio 2016'da altın madalya elde eden Türkiye, Tokyo'da da finalde ABD'yi yenerek şampiyonluğa ulaştı. Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Türkiye'ye altın madalya getiren bir diğer isim oldu.

Genel madalya sıralamasında Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalyayla zirvede yer alırken, Büyük Britanya ikinci, ABD üçüncü, Türkiye ise 42. oldu.

669. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen İsmail Balaban kazandı.

7 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildi.

10 EYLÜL

Galatasaray Kulübünde 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen 69 yaşındaki deneyimli teknik adam, ay-yıldızlı ekiple bugüne kadar 82 maça çıktı. Şenol Güneş yönetimindeki milli takım, 59'u resmi, 23'ü özel toplam 82 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 127 gol attı, kalesinde 90 gole engel olamadı.

Şenol Güneş, A Milli Futbol Takımının başındaki ikinci döneminde ise 32 maçta görev yaptı. Milli takım bu maçlarda 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

11 EYLÜL

ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde 18 yaşındaki İngiliz Emma Raducanu, Kanadalı rakibi Leylah Annie Fernandez'i yenerek şampiyon oldu.

12 EYLÜL

2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'a 3-2 yenilerek turnuvaya son 16 turunda veda etti.

ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev, Sırp Novak Djokovic'i yenerek şampiyon oldu.

13 EYLÜL

Türkiye'de bir dönem Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen 36 yaşındaki Senegalli futbolcu Demba Ba, yeşil sahalardan emekliye ayrıldı.

15 EYLÜL

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenildi.

16 EYLÜL

Daha önce Anadolu Efes'i de çalıştıran Sırp basketbolunun öne çıkan isimlerinden Dusan Ivkovic, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk hafta maçında ağırladığı İtalya temsilcisi Lazio'yu 1-0 yendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında konuk olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kaldı.

19 EYLÜL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu. İstanbul'da düzenlenen 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşadı.

20 EYLÜL

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Alman Stefan Kuntz ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

23 EYLÜL

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, 17 yaşındaki futbolcuları Emre Demir'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Emre Demir ile 2027'ye kadar anlaşmaya varıldığı, genç oyuncunun serbest kalma bedelinin 400 milyon avro olarak belirlendiği bildirildi.

24 EYLÜL

Dünyaca ünlü Brezilyalı roman ve söz yazarı Paulo Coelho, Türkçe'ye "Okçu'nun Yolu" (The Archer) adıyla çevrilen son kitabını olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz'a adadı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından video paylaşan 74 yaşındaki yazar, son kitabının Türkçe baskısını eline alarak, "Mete Gazoz, bu kitabı ilk olarak sana adıyorum. Senin gibi bir okçuluk dehasına kendi okçuluk eserimi sunuyorum. Bu sayede hayatlarımızı daha iyi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

25 EYLÜL

Paletli Yüzme Milli Takım sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu oldu.

27 EYLÜL

Finlandiya'nın Rovaniemi kentinde devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Nuray Levent, 3 altın madalya kazandı. Kadınlar 64 kiloda yarışan Nuray Levent, koparmada 96 kilo, silkmede 118 kilo ve toplamda ise 214 kiloluk derecesiyle 3 altın madalya kazanıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

28 EYLÜL

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-0 yenildi.

30 EYLÜL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-0 yenildi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Olimpiyat şampiyonu milli sporcu Mete Gazoz, katıldığı 2021 Dünya Okçuluk Kupası Finalleri'nde üçüncülük elde etti.