Sporun efsaneleri İzmir\'de tarihi zirvede Türkiye\'ye seslenecek

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenecek "İzmir Spor Zirvesi" için geri sayım başladı. Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi efsanelerin yanı sıra dünya şampiyonaları ve olimpiyatlara damga vurmuş sporcular 8 Ekim'deki zirvede bir araya gelecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Büyük sporcular yetiştirmiş, köklü kulüpleriyle spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış İzmir'imizi spor kenti yapma hedefiyle bu tarihi zirveye ev sahipliği yapacağız" dedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise zirvenin herkes için bir vizyon yenileme buluşması olacağını vurguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle 8 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek "İzmir Spor Zirvesi"nin programı belli oldu. Türkiye'nin yıldız sporcularının, efsane teknik direktörlerinin ve spor dünyasının önemli isimlerinin katılacağı zirve Eski Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmalarıyla başlayacak. Zirvede olimpik sporculardan spor yazarlarına milli voleybolculardan Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş gibi efsane teknik direktörlere kadar çok sayıda isim İzmirliler ile buluşacak.

Tugay: İzmir, spor kenti olmaya en yakın kent

İzmir Spor Zirvesi için çok heyecanlı olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Büyük sporcular yetiştirmiş, köklü kulüpleriyle spor tarihine adını altın harflerle yazdırmış İzmir'imizi spor kenti yapma hedefimize yürüdüğümüz bu yolda İzmir Spor Zirvesi önemli bir kaldıraç olacak. Hem tarihinden aldığı güç hem de günümüzde taşıdığı potansiyel nedeniyle İzmir, spor kenti olmaya en yakın kenttir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak spor kenti İzmir hedefiyle yapılan pek çok çalışma olduğunu belirten Tugay, "Bunun için uzun ve kısa vadeli hedeflerimiz var. Tüm bu çalışmaların yanında planlamaya da ihtiyaç duyuyoruz. İşte İzmir Spor Zirvesi'nde bu planlamanın ilk adımını atacağız. Hedefimize yürürken nasıl bir planlama yapmamız gerektiğini, hangi branşlarda adımlar atacağımızı, kimlerle yürüyeceğimizi konuşacağız. Her biri alanında başarılara imza atan sporcuların deneyimlerinden faydalanacağız" dedi.

Özgener: İzmir olimpik sporlarda büyük bir potansiyele sahip

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'de ülkemizin genç nüfusu ve dolayısıyla geleceği açısından sporun büyük bir önem taşıdığını belirterek, "İzmir, tarihi boyunca spor açısından her zaman ilklere ve öncü atılımlara imza atmış bir kent. Genç ve dinamik bir nüfusa, olimpik sporlarda büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli doğru stratejiler ve yönetim anlayışıyla hem büyük uluslararası başarılara hem de tüm halkı spor yapan bir kente dönüştürmek hepimizin öncelikli görevlerinden biri. Bu vizyonu oluşturmak ve ileri götürmek için sporun duayen isimlerini dinlemeliyiz. Olimpiyatlarda, Paralimpik Oyunlarda ülkemizi başarıyla temsil eden isimlerden deneyimlerini anlatmalarını talep etmeliyiz. İzmir Spor Zirvesi, hepimiz için bir vizyon yenileme buluşması olacak. Zirveyi geleneksel hale getirerek ve her yıl daha da geliştirerek, kentimizin dünya spor haritasında özgün bir yer edinmesi için gerekli adımları kararlılıkla atacağız." sözleriyle zirvenin amacını anlattı.

7 oturum var

Yedi oturumluk İzmir Spor Zirvesi 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Sports TV, İzmirTube Youtube ve İzto Tv Youtube kanallarında canlı yayımlanacak. Oturumlara 40'ar dakikalık süreler ayrılacak.

Açılış konuşmalarının ardından Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır'ın moderatörlük yapacağı "Sporda Altyapı ve Kurumsallaşma" başlıklı oturum gerçekleşecek. Oturumda Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan konuşmacı olacak. TRT Spikeri Eylül Akbulut'un moderatörlüğündeki "Türkiye'de Cimnastik" oturumunda, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, Olimpik Cimnastikçi Ferhat Arıcan, Olimpik Cimnastikçi İbrahim Çolak ve Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin konuşacak.

Habertürk Spor İstihbarat Şefi Deniz Biricik'in moderatörlük yapacağı "Sporun Güçlü Kadınları" başlıklı oturumda, olimpik güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ve olimpik taekwondocu Nafia Kuş Aydın konuşmacı olacak. Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca'nın moderatörlük görevini üstleneceği "Olimpiyatlardaki Gururlarımız" adlı oturumda ise olimpik eskrimci Nisanur Erbil, olimpik atlet Ersu Şaşma, olimpik boksör Hatice Akbaş ve olimpik yelkenci Alican Kaynar tecrübelerini aktaracak.

Paralimpik gurur ve voleybolun yolculuğu

Sports TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Ağca'nın moderatörlüğünde "Paralimpik Gurur" oturumu yapılacak. Bu bölümde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Avukat Murat Aksu, para yüzücü Sümeyye Boyacı, para masa tenisçi Kübra Korkut, para atıcı Aysel Özgan ve para triatlet Uğurcan Özer konuşacak.

Spor Spikeri Roksan Kunter'in moderatörlük yapacağı "Voleybolun Yolculuğu" oturumunda ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, eski milli voleybolcu Özlem Özçelik ve A Milli Takım Voleybol Takım Menajeri-eski milli voleybolcu Pelin Çelik İzmirliler ile buluşacak.

Tarihi zirveye muhteşem final

İzmir için tarihi nitelikte olan buluşma muhteşem bir finalle noktalanacak. Şansal Büyüka'nın moderatörlük yapacağı "Efsanelerle Futbol" oturumunda Türkiye futbolunda akla ilk gelen teknik direktörlerden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş mesleki birikimlerini ve sportif tecrübelerini İzmirlilerle paylaşacak. - İZMİR