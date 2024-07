Spor

- Stanimir Stoilov: "Göztepe, Avrupa için mücadele edecek"

İZMİR - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, hedeflerinin Avrupa kupalarında oynamak olduğunu ifade ederek, "Göztepe, bu sezon Avrupa kupalarına gitmek için mücadele edecek. Bunun için elimizden gelen mücadeleyi vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Sportif Direktör Ivan Mance, Gürsel Aksel Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Stoilov, bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceklerini ve yüksek hedefler koyduklarını belirterek, "Hedeflerimizi hep yükseklerde tutmamız gerekiyor. Avrupa için oynayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu imkanlara sahibiz. Genç ve iyi bir takıma sahibiz. Kimse buraya tatil yapmaya gelmedi. Orta sıralar için değil, üst sıralara oynayan bir takım olmamız gerekiyor. Her şey bizim elimizde ve çok çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Kimseden çekinmiyoruz"

Önlerinde yeni bir meydan okuma olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Biraz zor olacak çünkü farklı bir seviyeyle karşılaşacağız ve bu ligde yeni bir takımız ama ben şahsen ve takımım olarak kesinlikle hiç kimseden ve hiçbir şeyden çekinmiyorum. Tecrübelerime dayanarak bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü bunun nedenlerinden bir tanesi öncelikle biz taraftarlarımız, kulüp, oyuncular ve hocalar olarak çok büyük bir birliktelik içerisindeyiz ve bu kulüp için sürekli her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Hepimiz aynı yönde çalışmayı sürekli olarak devam ediyoruz. Bizim hep beraber bir planımız var ve hep beraber bu planı takip ediyoruz" dedi.

Taraftarlara da mesaj veren Stanimir Stoilov, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki şu anda en önemli olan şey taraftarlarımızın da görmeyi istediği takımı en iyi şekilde sahada hazır bir şekilde göstermek ve gücümüzü sahada ilk maçtan itibaren çok güçlü bir Göztepe olarak, iyi bir Göztepe olarak hissettirmek, taraftarların da bazı hayal kırıklıklarının olduğunu anlayabiliyorum. Bazı geç kalmalardan ötürü. Fakat bunlar olabiliyor çünkü uzun bir süreç. Tüm Türk kulüpleri aslında aynı durumu yaşıyorlar ama bizim şu anda bir bahanemiz yok."

"Hayallerim var"

Takımın hazır olması için çok çalıştıklarını vurgulayan Stoilov, "Biz çok hızlı bir şekilde oynayacağımız ilk maçta herkesi yenebilecek şekilde takımımızın hazır olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kiç kimseden ve hiçbir takımdan kesinlikle çekinmiyoruz. Geçen yıl da söz vermiştim bazı konularda ve bu sözümüzü tuttuk, Süper Lig'e çıktık. Şimdi de tekrar şunun son sözünü verebilirim. Sahada kim olursa olsun taraftarlarımızı gururlandırmak ve herkese karşı zafer kazanmak için her şeyimizi vermeye hazırız. Benim hoca olarak bazı hedeflerim ve hayallerim var. Bu hayalleri de oyuncularıma sürekli olarak yansıtmak istiyorum. Çünkü oyuncuların da hedefleri ve hayalleri olması çok önemli. Futbolda limit diye bir şey yoktur. Engel diye bir şey yoktur. Çünkü futbol her gün ilerlemeye açık bir spordur" ifadelerini kullandı.

"2 golcü gelecek"

İki santrfor transferin daha yapılacağını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Geçtiğimiz sezon takımda 4 golcümüz vardı, şu anda bunlardan 2'si takımda. Santrfor pozisyonda iyi iki santrfora daha ihtiyacımız var. Biriyle her an anlaşabiliriz. Rotasyonda 4 golcünün olması çok önemli. Çünkü rekabet bizi daha da iyi bir yere getirir. Bu herkesi mutlu edecek. Ramulo ve Kubilay'dan çok memnunuz. Sürekli hazırlık maçlarında oynadılar, onlarla beraber rekabete girecek iyi futbolculara ihtiyacım var. Benim tarzım geçtiğimiz sezonda gördüğünüz gibi 60-70 dakika belli santrforlarla oynayıp daha sonra daha sonra yeni bir golcü oyuna sokuyorum. Toplamda 20 iyi oyuncumuz olmalı. Herkes birbiriyle rekabet edebilmeli. Sürekli oynayacak oyunculara ihtiyacımız var. Kaleci Arda'ya hepimiz güveniyoruz ve onu çok seviyoruz. O da rekabet edebilecek düzeyde bir oyuncu. 3 kalecimiz olması gerekiyor. Taraftarlar ve bizlerde Lis'i çok seviyoruz fakat onunla ilgili süreci önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde göreceğiz. O da bizim için geçen sezon olduğu gibi çok değerli bir kaleciydi" açıklamasında bulundu.

Ivan Mance: "Lis'in gelme ihtimali var"

Kaleci Mateusz Lis'in hakkında açıklamalarda bulunan Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, "Görev yaptığım her takımda 3 kaleci ile çalıştık. Şu an bizim iki kalecimiz var. Bir kaleci daha alacağız. Lis'in ise geri gelme tabii ki var. Bu transferin üç taraf için de olumlu olması gerekiyor. Mateusz Lis kesinlikle ihtimallerden bir tanesi. Arda ise Türkiye'deki en iyi kalecilerden bir tanesi. O, Göztepe'nin kendisi, burada yetişmiş, tüm kalbiyle burayı yaşıyor. Kendisinin önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama kesinlikle 3 kalecimiz olacak. Arda cesur bir Göztepeli, her zaman mücadele etme potansiyeli var. Hem hocamız hem de bizler kendisine çok güveniyoruz. O da bizim desteğimizi hissediyor. Takım içinde rekabete herkes hazır olmalıdır. Göztepe gibi büyük bir kulübün profesyonel oyuncusuysanız bunlara hazırlıklı olmalısınız" diye konuştu.

"Bir golcüyle anlaşma aşamasındayız"

Önemli takviyeler yapmak için çok çalıştıklarını aktaran Mance, "Şu ana kadar 7 transfer yaptık. 3 ya da 4 oyuncu daha transfer etme planımız var. Yaz döneminde çok akıllı ve stratejik bir çalışma gerçekleştirmelisiniz. Futbolda büyük pazar var ve burada doğru adımları atmalısınız. Şu an 2 oyuncuyu daha getirmeye çok yakınız, hatta 1 tanesiyle imza aşamasına geldik. Kulübüyle görüşme halindeyiz, diğer futbolcuları da takip ediyoruz. Göztepe taraftarı bize inanmaya devam etsin" diyerek sözlerini tamamladı.