Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Osman Gökhan Bilir
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Deniz Türüç, Traore, Münir, Keny
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 25 Biraschi), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev, Jimmy Durmaz, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz sona erdi.
35. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Münir'in ara pasıyla Traore, Fatih Karagümrük ceza sahasında topla buluştu. Traore'nin sağ çaprazdan yerden şutunda kaleci Viviano topu kontrol etti.
45+5. dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı frikiği Caner Erkin kullandı. Caner'in ceza yayı önünden kullandığı frikikte köşeye giden topu kaleci Volkan çıkardı. Dönen topa Jimmy Durmaz vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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