5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunları

16.08.2022 19:28
5. İslami Dayanışma Oyunları

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 TemmuzHakemler: Marcel Birsan, Radu Adrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk.

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz

Hakemler: Marcel Birsan, Radu Adrian Stefan, Mircea Arbulet (Romanya)

Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Fatih Kurucuk, Tayyip Talha Sanuç, Ahmet Gülay, Polat Yaldır (Dk. 41 Eren Karadağ), Mehmet Özcan, Hakan Yeşil, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 68 Muhammet Taha Şahin), Umut Nayir, Metehan Altunbaş (Dk. 55 Eren Aydın)

Suudi Arabistan: Alaqidi, Dighriri (Dk. 87 Qumayra), Alyami, Khairallah, Hawsawi, Alqahtani (Dk. 79 Alnasser), Alnashri, Faisal Alghamdi, Ahmed Alghamdi (Dk. 82 Hazza Alghamadi), Aljohani (Dk. 82 Almutairi), Asiri

Gol: Dk. 26 Metehan Altunbaş (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 9 Faisal Alghamdi, Dk. 23 Dighriri, Dk. 38 Hawsawi, Dk. 90 Alyami (Suudi Arabistan), Dk. 11 Mehmet Özcan, Dk. 71 Muhammet Taha Şahin) (Türkiye)

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, finalde Suudi Arabistan'ı 1-0 yenerek altın madalya kazandı.

26. dakikada Türkiye öne geçti. Mehmet Özcan ara pasında sağdan ceza sahasına giren Polat Yazdır'a çıkardı. Polat, kale sahasının önünde müsait durumdaki Umut Nayir'e pasını attı ancak Umut istediği vuruşu yapamadı. Umut'tan seken top Metehan Altunbaş'ın önünde kaldı. Metehan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarı milli takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, maçı 1-0 kazandı ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın şampiyonu oldu.

Bakan Kasapoğlu milli takımı yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya maçında milli takımı yalnız bırakmadı.

Stada gelerek milli takıma destek olan Kasapoğlu, karşılaşmayı İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'la izledi.

Kasapoğlu ve Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal'a Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.

Türkiye oyuncu değişikliği hakkında sıkıntı yaşadı

Türkiye, oyuncu değişikliği kuralına göre hakkı dolmasına rağmen değişiklik yapmak istedi ancak maçın hakemi buna engel oldu.

Kurala göre maç oynanırken 5 oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor. Ancak takımlar bu hakkı maçı en fazla 3 kere durdurarak kullanabiliyor. Devre arasında yapılan değişiklik bu kurala dahil değil.

Milli takım 41, 55 ve 68. dakikalarda birer oyuncu değişikliği yaparak hakkını doldurdu. Fatih Kurucuk'un sakatlanmasıyla 75. dakikada teknik direktör Mehmet Yıldırım değişiklik yapmak istedi. Bunu fark eden Suudi Arabistan kenar yönetimi buna itiraz etti. Hakemler kısa bir süre konuştuktan sonra oyuncu değişikliği yapılmasına izin vermedi.

Sakatlanan Fatih Kurucuk da takımı 10 kişi bırakmamak için oyuna devam etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Özcan, Romanya, Türkiye, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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