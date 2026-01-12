Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı

Stefan Kuntz\'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı
12.01.2026 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçmiş dönemlerde A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Stefan Kuntz'un, Hamburg'da görevli kadınlara sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti. Bundesliga ekibi Hamburg, Kuntz ile ilgili çıkan ''Cinsel taciz nedeniyle görevden ayrıldı'' haberlerini doğruladı.

2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan Alman antrenör Stefan Kuntz'un Bundesliga ekibi Hamburg sportif direktörlüğünü ailevi nedenlerden dolayı bıraktığı ifade edilmişti.

CİNSEL TACİZ SUÇLAMALARI VARDI

Bild gazetesi, Stefan Kuntz'un görevini cinsel taciz suçlamaları nedeniyle bıraktığını iddia etti. Gazetenin "Cinsel taciz. HSV şefi Kuntz neden gitmek zorunda kaldı" başlıklı haberinde, kulüpte görevli bir kadının kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğunu yazdı. Ayrıca başka üç kadının da benzer iddialarda bulunduğu belirtildi.

HAMBURG İDDİALARI DOĞRULADI

Hamburg Denetim Kurulu, Stefan Kuntz ile ilgili çıkan "cinsel taciz nedeniyle görevden ayrıldı" haberlerini doğruladı.

Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı

Alman ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"HSV, yönetim kurulu üyesi Stefan Kuntz ile olan işbirliğinin sona erdirilmesini ve bununla ilgili nedenleri, ilgili kişilerin korunması amacıyla şimdiye kadar gizli ve özenli bir şekilde ele almıştır. Stefan Kuntz'un dün sosyal medyada yaptığı paylaşım, Bild'de yayınlanan haber ve BILD'e göre Stefan Kuntz'un çevresinden gelen suçlamalar ışığında, HSV Denetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmak zorunda kalmıştır.

'İNANDIRICI OLDUĞU TESPİT EDİLDİKTEN SONRA GÖREVİNE SON VERİLDİ'

Aralık 2025'te, HSV Fußball Management AG Denetim Kurulu'na Stefan Kuntz'un ciddi bir suistimalde bulunduğu yönünde suçlamalar iletilmiştir. Denetim Kurulu, sorumluluğu gereği, suçlamalardan haberdar olur olmaz, uzman avukatların desteğiyle olayların aydınlatılması için gerekli adımları atmıştır. İddiaların inandırıcı olduğu tespit edildikten sonra, Denetim Kurulu derhal Kuntz'un en kısa sürede görevinden ayrılmasına karar vermiştir. İlgili kişilerin açık talebi üzerine, ayrılık sürecinde mağdurların korunması en öncelikli konu olmuş ve bu öncelik halen devam etmektedir.

"DENETİM KURULU'NA AÇIKLAMA YAPMADI'

Stefan Kuntz, bu temelde ve özellikle kendisine yöneltilen suçlamaların bilincinde olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla ayrılmayı kabul etti. Bu süreçte avukat tarafından temsil edildi. Kuntz, defalarca teklif edilmesine rağmen, Denetim Kurulu'na açıklama yapma fırsatını açıkça kullanmadı. Yukarıda açıklanan arka plan ışığında, Stefan Kuntz'a yönelik 'iftira kampanyası' suçlamaları açıkça yanlış ve yanıltıcıdır.

HSV, ilgili hiyerarşi düzeyinden bağımsız olarak, burada söz konusu olan türden herhangi bir suistimali hoş görmez ve tüzükte belirtilen hoşgörü ve saygı değerlerine sürekli bağlı kalır ve her türlü ayrımcılığa karşı çıkar. Denetim Kurulu, bu durumda hızlı ve tutarlı bir şekilde hareket etmeyi önemli görmüştür. HSV için, etkilenen kişilerin kişilik haklarının korunması, şimdiye kadar olduğu gibi, öncelikli bir konudur."

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Bundesliga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Milyoner’de Messi sorusu 450 bin TL’den etti Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:32:37. #7.11#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz'a cinsel taciz suçlaması! Hamburg iddiaları doğruladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.