Üye Girişi
Stefan Kuntz: "Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz" - Son Dakika

Stefan Kuntz: "Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz"

15.11.2021 21:46

- Stefan Kuntz: "Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: "Mental anlamda güçlü bir rakiple oynayacağız" A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Karadağ karşılaşması öncesinde online basın toplantısında medya...

- Stefan Kuntz: "Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz:

"Mental anlamda güçlü bir rakiple oynayacağız"

PODGORICA - A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Karadağ karşılaşması öncesinde online basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Şu ana kadar hiçbir şey başarmadıklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, mental anlamda da güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın Karadağ deplasmanında son grup maçına çıkacak olan A Milli Takım'da Teknik Direktör Stefan Kuntz, online düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karadağ Teknik Direktörü Radulovic'in "Türkiye hücum yapacak ve biz de bunu değerlendireceğiz" açıklamasıyla ilgili "Bildiğiniz gibi bu tarz sorular hep maç önü basın toplantılarında sorulur. Bizler de hoca olarak planlarımızı burada anlatamayız. Tek söyleyeceğim, Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkardığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum" cevabını veren Kuntz, duran toplarla ilgili olarak da "Geçen sürede duran toplara çalıştık. Takımım 6 gollü kazandığı için mutluyum. Farklı şekillerde organizasyonlar yapıyoruz. Yandan ortalar, yüksekten ortalar ve rakibin bölgesinde paslarla atılan goller oldu. Ben oyuncularımı aldığı 6 farklı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Cebelitarık maçı, yarınki 11'de etkili olacak"

Önümüzdeki süreçteki planlarla ilgili olarak kendi kalitelerine odaklanacaklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, "Normalde kendi kalitemize odaklanırız. Bizim planımız bu şekildedir. Kim fiziksel olarak hazır durumdaysa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız ve bu plan doğrultusunda galip gelmeye çalışırız" dedi. Yarın sahaya süreceği ilk 11'le ilgili konuşan Kuntz, "Burada iki önemli konu var. Birinci Abdülkadir hazır olacak mı, buna bakacağız. İkinci konu da Cebelitarık karşısında oynayanların durumu. Maçtan ne kadar etkilendikleri, ilk 11'e etki edecek durum" dedi. Stefan Kuntz, şu ana kadar henüz hiçbir şeyi başarmadıklarını da sözlerine ekleyerek "Burada açık konuşmak istiyorum. Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz. 2 maç öncesinde "2 maçı da kazanmalıyız" demiştik ve sadece 1'ini kazandık. 2. maçı da kazanmak zorundayız. İfadelerimizde hiçbir değişiklik yok. Kazanmak zorundayız. Önce kazanalım, ardından diğer soruları yanıtlarız" ifadelerini kullandı.

"Mental anlamda güçlü bir takımla oynayacağız"

Rakibin baskı altında olmasının kimi zaman takımlar için avantaj olduğunu ancak Karadağ'ın şu anda baskı altında olmadığını söyleyen Stefan Kuntz, "Bu maç Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuların kendilerini göstermek için de fırsat olacaktır. Ama daha önce söylediğim gibi, biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi takımımızla ilgili konuşalım" dedi. Karadağ'da birçok Türk'ün takımı desteklemesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu ifade eden Kuntz, gerek Hollanda gerekse de İstanbul'da A Milli Takım karşısında 2-0'dan beraberliği yakalayan Karadağ'ın da mental anlamda güçlü bir ekip olduğunu dile getirdi. Maçın hakeminin Alman olmasıyla ilgili olarak "Bu soruya maçtan sonra cevap verelim isterseniz" diyen Alman çalıştırıcı, ayrıca kaza geçiren Luis van Gaal'e de acil şifalar diledi.

Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz
Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz
Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz
Stefan Kuntz: Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz

Stefan Kuntz, Milli Takım, Karadağ, Alman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz: 'Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı 21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü 21:29 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız 19:10 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti 16:50 Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Son Dakika Haberleri
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
21:51 Erdoğan'ın evini gözetleyen ve casusluktan tutuklanan İsrailli çiftle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
21:37 Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı
21:28 Cani baba, kavga ettiği kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu         
22:06
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor         
20:36
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok         
19:36
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler         
17:33
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 22:10:09. #1.11#
SON DAKİKA: Stefan Kuntz: "Şu ana kadar hiçbir şeyi başarmış değiliz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement